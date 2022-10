Pediatra in pensione, è emergenza 

«Si chiama pediatra di libera scelta perché dovremmo poter scegliere il medico per i nostri figli. Se invece la scelta è obbligata non è più una libera scelta». A protestare, con una email scritta direttamente alla Asl, è una giovane mamma di Sestu, madre di un bambino che soffre di una grave patologia dalla nascita. Dal primo di ottobre il pediatra del figlio è andato in pensione e l'azienda sanitaria non avrebbe nominato il nuovo. Motivo? A quanto pare il medico pensionato e un altro sarebbero massimalisti (cioè gestivano circa piccoli 800 pazienti, il massimo consentito), uno invece ha ancora posti disponibili. Una circostanza che impedirebbe la nomina di un terzo specialista.

Le proteste

Da meno di tre settimane, in città c’è un pediatra convenzionato in meno, visto che il medico Giorgio Murgia è andato in pensione ed i genitori dei suoi circa 800 pazienti hanno scoperto di dover trovare rapidamente un sostituto. La scelta, se si vuole restare a Sestu, non può che ricadere sui due colleghi che hanno ambulatori: uno già pressoché massimalista, il secondo con ancora dei posti a disposizione. «È possibile che tutti questi ottocento bambini rimasti senza medico debbano per forza riversarsi su un unico medico?», si chiede una delle madri che da giorni sta cercando di capire che fare per i due figli, entrambi di nemmeno un anno, «in altre città quando va in pensione uno specialista arriva il sostituto, qui invece siamo chiamati ad una scelta obbligata. L’alternativa, se per qualsiasi ragione non si desidera accettare questa imposizione, resta giocoforza quella di trovare un dottore a Cagliari o in un’altra città dell’Area Metropolitana».

La raccolta delle firme

Il 4 ottobre, la mamma di due bambini rimasti senza medico ha diffuso una petizione su Change.org che, a ieri, aveva ottenuto 270 adesioni, per chiedere alla Asl un terzo pediatra convenzionato. «È impensabile», scrive il genitore di un altro piccolo paziente, «non poter avere scelta di un altro dottore e pensare di dover ricorrere ogni volta al pronto soccorso o ad un pediatra a pagamento per le cure di mio figlio». La situazione al momento resta quella di un malcontento diffuso, specie tra i genitori dei bimbi più piccoli che si sono trovati il primo ottobre di colpo senza un sostituto dello specialista che era andato in pensione.