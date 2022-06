Pecore sbranate, paga il Comune 

Era Natale del 2012, esattamente nelle notti fra il 24 e il 26 dicembre, quando i titolari dell'azienda Podere Piave di Sanluri Stato, gestita dalla Cooperativa Strovina ’78, trovarono all’interno del proprio allevamento 40 pecore adulte e 46 agnelli aggrediti ed uccisi dai cani randagi. Il primo passo fu la richiesta al Comune del risarcimento del danno subito di 16mila euro. Dalle verifiche, tramite la Polizia municipale, non sarebbe emersa alcuna responsabilità a carico dell’amministrazione, mentre il proprietario ricoverava il gregge, senza custodia, in una struttura idonea solamente al ricovero. La cooperativa, tramite l’avvocato Angelo Bandinu, si affidò così alle vie legali. Il Tribunale di Cagliari, sezione civile, diede ragione al Comune e alla Asl. Dieci anni dopo il fatto, una seconda sentenza ribalta il giudizio.

I motivi della decisione si basano essenzialmente sull’attività di contrasto del randagismo. Per la Corte d’Appello «non vi è alcun dubbio che il Comune sia tenuto alla vigilanza e controllo del territorio nella prevenzione del fenomeno» e che «in merito alla vicenda non ha fornito alcuna prova né sul servizio di vigilanza del territorio né sull’organizzazione alla cattura». Eccezione fatta per «il mantenimento e custodia degli animali affidato all’Unione Comuni Marmilla, cui Sanluri fa parte». Ha ricordato inoltre che l’ente pubblico «dispone dei fondi assegnati dal Ministero e dalla Regione e collabora con la Asl». Dall’altra parte la cooperativa non è immune di responsabilità in quanto «rispetto alla condotta omissiva del Comune, ha contribuito al danno al proprio gregge nella misura del 50 per cento». Dalle stesse testimonianze «è emerso che il recinto dell’ovile, delimitato con reti non più alte di un metro e 20 centimetri non sarebbero stati adatti alla protezione degli ovini».

La Corte d’Appello di Cagliari, ribaltando il verdetto di primo grado, ha condannato il Comune di Sanluri a pagare, in favore dalla Cooperativa Agricola Strovina ’78, difesa dall’avvocato Roberto Senis, la somma complessiva di 9.502 euro, a titolo risarcitorio del danno causato dai cani randagi che hanno ucciso 40 pecore adulte e 46 agnelli. Compensate fra le parti la metà delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, la parte restante di 3.257 euro spetta al Comune. Rigettato l’appello nei confronti della Asl del Medio Campidano, per i giudici «indenne da responsabilità nella questione esaminata».

La Corte d’Appello di Cagliari, ribaltando il verdetto di primo grado, ha condannato il Comune di Sanluri a pagare, in favore dalla Cooperativa Agricola Strovina ’78, difesa dall’avvocato Roberto Senis, la somma complessiva di 9.502 euro, a titolo risarcitorio del danno causato dai cani randagi che hanno ucciso 40 pecore adulte e 46 agnelli. Compensate fra le parti la metà delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, la parte restante di 3.257 euro spetta al Comune. Rigettato l’appello nei confronti della Asl del Medio Campidano, per i giudici «indenne da responsabilità nella questione esaminata».

La sentenza

I motivi della decisione si basano essenzialmente sull’attività di contrasto del randagismo. Per la Corte d’Appello «non vi è alcun dubbio che il Comune sia tenuto alla vigilanza e controllo del territorio nella prevenzione del fenomeno» e che «in merito alla vicenda non ha fornito alcuna prova né sul servizio di vigilanza del territorio né sull’organizzazione alla cattura». Eccezione fatta per «il mantenimento e custodia degli animali affidato all’Unione Comuni Marmilla, cui Sanluri fa parte». Ha ricordato inoltre che l’ente pubblico «dispone dei fondi assegnati dal Ministero e dalla Regione e collabora con la Asl». Dall’altra parte la cooperativa non è immune di responsabilità in quanto «rispetto alla condotta omissiva del Comune, ha contribuito al danno al proprio gregge nella misura del 50 per cento». Dalle stesse testimonianze «è emerso che il recinto dell’ovile, delimitato con reti non più alte di un metro e 20 centimetri non sarebbero stati adatti alla protezione degli ovini».

La vicenda

Era Natale del 2012, esattamente nelle notti fra il 24 e il 26 dicembre, quando i titolari dell'azienda Podere Piave di Sanluri Stato, gestita dalla Cooperativa Strovina ’78, trovarono all’interno del proprio allevamento 40 pecore adulte e 46 agnelli aggrediti ed uccisi dai cani randagi. Il primo passo fu la richiesta al Comune del risarcimento del danno subito di 16mila euro. Dalle verifiche, tramite la Polizia municipale, non sarebbe emersa alcuna responsabilità a carico dell’amministrazione, mentre il proprietario ricoverava il gregge, senza custodia, in una struttura idonea solamente al ricovero. La cooperativa, tramite l’avvocato Angelo Bandinu, si affidò così alle vie legali. Il Tribunale di Cagliari, sezione civile, diede ragione al Comune e alla Asl. Dieci anni dopo il fatto, una seconda sentenza ribalta il giudizio.

Il Comune

Nei giorni scorsi, la vicenda giudiziaria è finita in Consiglio comunale per il debito fuori bilancio di 14.768 euro, relativo alla sentenza esecutiva della Corte d’Appello sugli ovini morti. «Non finisce qui - dice il sindaco, Alberto Urpi - andremo in Cassazione. Un Tribunale ci ha dato ragione e l’altro ha ritenuto di dividere a metà le responsabilità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata