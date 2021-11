Pd, il candidato condiviso non si trova 

A poche ore dalla scadenza i dem fanno i conti con la realtà: un candidato condiviso è difficilissimo da trovare. Il nome dell’aspirante segretario va presentato alla commissione di garanzia del congresso entro domani alle 20. Il 30 novembre è invece il termine per il deposito delle liste per l’Assemblea regionale che dovrebbe insediarsi il 18 dicembre, se le Primarie si svolgessero regolarmente il 12 dicembre.

Il tavolo delle correnti

Intanto, il tavolo collegiale delle correnti incaricato di fare la sintesi impossibile, non si riunisce da tre giorni. Ieri era in programma alle 18 ma è saltato all’ultimo momento su richiesta dei zingarettiani che, in teoria, nelle ultime ore sono stati vicini a far passare il proprio candidato: una figura di garanzia come Luigi Lotto, l’ex presidente della commissione Attività produttive in Consiglio regionale. Di garanzia ma senza i requisiti di innovazione, alternanza di genere e generazionale, indicati nei tre documenti politico-tematici presentati prima della chiusura della fase precongressuale.

Le contraddizioni

Proprio il documento dei zingarettiani è l’unico che contiene un importante riferimento ai giovani («Il Pd può e deve essere il riferimento politico degli studenti, dell’intero mondo della scuola, degli universitari ma anche dei giovani che non studiano e non lavorano») e alla necessità di «un nuovo gruppo dirigente che segni discontinuità, perché un partito nuovo ha bisogno di persone nuove». Ma Lotto, 68 anni, non può davvero essere definito una novità. Questa e altre contraddizioni – per esempio l’indisponibilità a celebrare un congresso a tavolino da parte di chi, alla fine, di fatto si è adeguato all’eventualità di un concorrente unico – hanno portato a un punto morto. Molto probabilmente si opterà per un congresso tradizionale con due nomi contrapposti alle Primarie, ma da celebrare a gennaio o febbraio.