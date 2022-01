Pd e M5S, patto in vista delle Comunali 

Gli incontri pre elettorali sono iniziati ufficialmente lo scorso autunno. Intorno allo stesso tavolo il Pd e tutte le forze politiche che occupano i banchi dell’opposizione nell’attuale Consiglio comunale, compreso il Movimento Cinque stelle. Al centro delle riunioni i temi cittadini che hanno caratterizzato la consiliatura in corso, comprese le battaglie portate nell’aula di piazza Cellarium in questi ultimi anni e le carenze evidenziate, sino all’ipotesi di soluzioni da proporre ai cittadini. «Da tempo abbiamo avviato un confronto serio, frutto delle tante proposte fatte in questi anni nell'interesse della cittadinanza», commenta il segretario provinciale del Pd e consigliere comunale dei dem Francesco Lilliu. «Selargius merita molto di più del poco che ha avuto in questi anni: per questo, con serietà, vogliamo proporci per il buon governo della nostra cittadina».

Pd e Cinque Stelle insieme, alla testa di una serie di liste e movimenti civici cittadini. A Selargius la futura coalizione di centrosinistra comincia a prendere forma in vista dell’appuntamento elettorale previsto in primavera, Covid permettendo. Con l’alleanza dem e grillini ormai testata a livello nazionale, e un unico obiettivo: costruire un gruppo in opposizione all’attuale maggioranza di centrodestra che governa la città. Tre nomi per ora in campo come possibili candidati a sindaco: Mario Tuveri, attuale capogruppo di Italia in Comune, Francesca Olla, consigliera comunale del Pd, e Franco Camba, già assessore, vicesindaco e presidente del Consiglio. Mentre non si esclude l’ipotesi primarie per decidere insieme il leader del centrosinistra quartese.

I movimenti

Un confronto aperto con associazioni e semplici cittadini, e forze politiche dentro e fuori dal Consiglio, con l’obiettivo di costruire un programma elettorale condiviso e arrivare a una guida che metta d’accordo tutti. Per ora nessuna candidatura ufficiale, solo nomi di papabili leader che potrebbero traghettare alle urne la futura coalizione di centrosinistra allargata, con liste civiche e i Cinque stelle.

I volti

In cima alla lista c’è l’avvocato Mario Tuveri, uno dei consiglieri comunali di minoranza più attivi nell’assemblea civica selargina, tra mozioni, interpellanze e interventi nell’aula del Municipio. Al momento nessuna discesa in campo ufficiale. «Se la richiesta di disponibilità dovessero essere condivisa e unanime da parte di tutte le forze politiche della coalizione, la valuterò com’è giusto che sia», commenta Tuveri. «Al momento è necessario lavorare a un programma da proporre ai cittadini, con soluzioni concrete per migliorare davvero il nostro territorio».

La donna

In campo c’è anche una possibile candidatura targata Pd, con l’attuale consigliera comunale Francesca Olla. L’unica donna dem in Consiglio, sempre in prima linea nell’assemblea civica così come nel circolo cittadino del partito. Da parte sua nessuna conferma o smentita, sarà il Pd a decidere - anche a livello regionale - cosa fare, compresa l’ipotesi delle primarie che potrebbero essere convocate dal centrosinistra per decidere un nome condiviso. Resta in pole position anche il nome di Franco Camba, ex assessore e ora segretario particolare dell’arcivescovo di Sassari. Per Camba - che al momento non ha ufficializzato nessuna disponibilità come candidato sindaco - sarebbe un ritorno nel parlamentino di piazza Cellarium dopo anni di assenza.

