Pd-5S, strappo anche a Torino  

Amministrative amare per l'alleanza Pd-M5s. Mancano ancora molti mesi al voto, ma dopo lo strappo di Roma anche a Torino la strada di un’intesa giallorossa appare tutta in salita. Anzi: segna un ulteriore passo indietro con il niet della sindaca Chiara Appendino a un eventuale sostegno agli “alleati” al secondo turno.

Sul fronte del centrodestra, invece, forse complice la scossa che viene dalle difficoltà degli avversari, si apre una fase di pacato ottimismo. Grazie anche al timido disgelo tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. I due si sono tornati a parlare, ma rimane una serrata concorrenza, soprattutto sul fronte europeo: nello stesso giorno in cui la presidente di FdI vola a Madrid per incontrare il leader di Vox Santiago Abascal, Matteo Salvini interloquisce con Marine Le Pen. Ma sulle Comunali, si lavora all’unità.

Doccia gelata

Tra i dem e il Movimento, dunque, sono scintille. Appendino è categorica: «Lo scenario che mi sento di escludere al 100% è che noi appoggiamo il Pd al ballottaggio. I matrimoni combinati non funzionano. O costruisci un progetto politico prima, in cui tutti credono e che crea coinvolgimento, oppure non funzionano. Certo non in 10 giorni tra primo e secondo turno». Luigi Di Maio in mattinata aveva cercato di calmare le acque: «Abbiamo un’alleanza da costruire nelle città, la gente non capirebbe una guerra di accuse incrociate». Ma resta poco più di un auspicio.

Dal Pd non trapela nulla di ufficiale, tuttavia è evidente che le parole dure della sindaca torinese suscitano irritazione e sconcerto. Soprattutto perché arrivano poche ore dopo lo strappo che si è consumato a Roma.

Un no e un “forse”

Nel centrodestra, invece, torna il confronto: oggi i responsabili enti locali della coalizione si riuniscono per la prima volta per esaminare i 130 candidati nelle città sopra i 15mila abitanti. Non si parlerà dei grandi centri, i cui dossier saranno esaminati dai leader probabilmente la settimana prossima.

Sia la Lega che Forza Italia non hanno perso le speranze che alla fine Guido Bertolaso e Gabriele Albertini ci ripensino e accettino di candidarsi. Il primo, su Facebook, ribadisce la sua indisponibilità: «Leggo sui giornali virgolettati che non mi appartengono. Sono stato chiaro e l’ho ripetuto in ogni modo. Io non mi candido. Se ne facciano tutti una ragione». Il secondo, invece, pare aver già cambiato idea. Appena pochi giorni fa aveva annunciato di non essere più in corsa per Palazzo Marino, adducendo «motivi familiari». Ieri invece è stato molto meno definitivo: «Un piccolo spiraglio lo lasciamo perché di definitivo c'è solo la morte», dichiara a Un giorno da pecora. E tra i parlamentari azzurri c’è chi assicura che alla fine saranno proprio loro due i candidati del centrodestra.

