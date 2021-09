Pazienti fragili, al via la terza dose 

All'Arnas-Brotzu di Cagliari, le somministrazioni della terza dose destinate ai pazienti appartenenti alle categorie dei più fragili, così come indicato dalle linee guida del ministero. Si inizierà con i pazienti della Nefrologia (trapiantati di rene e dializzati) e con i pazienti neurologici affetti da sclerosi multipla, in carico alla Neurologia. Per quest’ultima categoria, l’azienda è il primo ospedale in Sardegna ad aver individuato i pazienti con sclerosi multipla cui somministrare la terza dose di vaccino Pzifer. A ricevere la dose aggiuntiva saranno successivamente i trapiantati d’organo, i pazienti oncologici e le altre categorie di fragili direttamente contattati dai reparti.

Intanto il bollettino racconta di 32 nuovi casi di positività rilevati sulla base di 1973 persone testate. Sono stati eseguiti in totale, fra molecolari e antigenici, 7.833 test per un tasso di positività dello 0,4 per cento. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18, uno meno del giorno prima, e 148 in area medica (9 in meno). Intanto 124 contagiati sono usciti dall'isolamento domiciliare: ne restano 2.515. Bene anche sul fronte dei decessi: per il secondo giorno consecutivo non ne sono stati registrati. Nel resto d’Italia i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 481. Un calo di 8 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 26 (erano 35). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.497, ben 56 meno di venerdì.

Mentre calano i contagi in Sardegna e i dati dell'ultimo aggiornamento sull'andamento dell'epidemia Covid danno segno positivo, nell’Isola, da domani, partono le somministrazioni della “terza dose”. Via libera al Brotzu di Cagliari e nei centri vaccinali di Olbia e La Maddalena le somministrazioni delle dosi addizionali di vaccino anticavi nei soggetti trapiantati o con marcata compromissione del sistema immunitario.

I dati

Le disposizioni

Nord Sardegna

Le dosi addizionali di vaccino saranno riservate inizialmente, a Olbia e La Maddalena, ai trapiantati e a chi presenta una marcata compromissione del sistema immunitario. La somministrazione della cosiddetta “terza dose”, a completamento del ciclo vaccinale primario, è quello di permettere il raggiungimento di un adeguato livello di risposta immunitaria nelle persone in cui è presente almeno una delle seguenti condizioni specificate nella circolare del Ministero della Salute: trapianto d’organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica); attesa di trapianto d’organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore chimerico Antigenico. Il vaccino terza dose verrà iniettato ai pazienti con patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive come la sindrome di Di George, la sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile. Ancora, chi soffre di immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico, che è sottoposto a dialisi e soffre di insufficienza renale cronica grave, chi ha subito l’asportazione della milza e nelle persone con sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids) o sulla base di giudizio clinico.

I tipi e i tempi

Indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario (Comirnaty di BionTech/Pfizer, Spikevax di Moderna, Vaxzevria di AstraZeneca o Janssen di Johnson&Johnson) sarà possibile utilizzare come dose addizionale uno dei due vaccini a m-Rna: Comirnaty di BionTech/Pfizer nei soggetti dai 12 anni in su e Spikevax di Moderna in quelli dai 18 anni.L’“addizionale” dovrà essere somministrata dopo 28 giorni dall’ultima dose. Per la somministrazione del vaccino nell'Hub di Olbia, in attesa della prenotabilità tramite portale digitale, saranno le stesse strutture che hanno in cura i pazienti, in accordo con i referenti vaccinali, a programmare la vaccinazione

Le prenotazioni

Per vaccinarsi a La Maddalena bisogna contattare la struttura sanitaria (0789 791214). A Tempio Pausania sarà invece necessario attendere il 5 ottobre. In settimana il centro sarà chiuso per il trasferimento del punto vaccinale dal Teatro Tenda alla Palazzina Comando in via delle Terme. Il punto vaccinale riaprirà il 4 ottobre con seconde dosi programmate, e il 5 con le addizionali.

