Pavoletti: tocca a noi 

Peio. Tutta la vita con lui, con uno che ti protegge, ti osserva e se c’è bisogno, ti sostiene. Un altro campionato con un ex ragazzo, ora uomo, fratello maggiore, anche - se serve - rappresentante dei compagni. Porta i capelli come un guerriero, ha l’abito del leader ma sa essere scanzonato, sdrammatizzando quando serve. Leonardo Pavoletti anno quinto, sembra prontissimo nonostante quel ginocchio che si riscalda, si gonfia e ha bisogno di un po’ di riposo ogni tanto: «Sono pronto, sto bene, non avrò la forza di due allenamenti al giorno per quindici giorni, ma ci sono». Aggiunge qualcosa di importante, dandoci il titolo: «Basta fare proclami, basta partire dicendo chissà cosa, poi finire la stagione in affanno, fra le ultime: ora tocca a noi, abbiamo la forza per giocarcela contro chiunque».

L’anno del riscatto

Carico, sorridente, trascinante: «Mi sento dentro il progetto, in tanti mi vedevano come un’incognita, dopo il secondo incidente al ginocchio. Sono stato bravo a non mollare». La storia di Pavoletti è nota: Di Francesco lo colloca ai margini del piano tecnico, lui non si rassegnava ma i pensieri negativi c’erano. «L’anno scorso è stato difficile. A settembre, ottobre non ero pronto, ma a novembre sì, il ginocchio non mi dava noia. Avevo bisogno di minutaggio, ma non giocavo. Avevamo pensato con la società di dividerci, per fortuna alcune situazioni non si sono concretizzate. E nel momento difficile, il Cagliari si è affidato a tanti uomini, anche a me, dopo essere stato messo in disparte per tanto tempo».

Ora è venuto il momento di prendersi qualche soddisfazione, magari bella grossa: «Beh, sì, ora tocca a noi, non dico scudetto o zona europea, sarà il campo a stabilirlo, ma dobbiamo andare a testa alta contro chiunque, questa squadra sta mettendo in campo una intensità elevata, ci sono ottime sensazioni». Anche se… «Anche se il mio ginocchio ha bisogno di riposare ogni tanto, sto seguendo un piano personalizzato». Metà allenamento in panchina, l’obiettivo è farsi trovare pronto alla prima di campionato: «Due sedute al giorno, tutti i giorni, non è roba per me, alla mia età e dopo questi incidenti». Ma si leva un sassolino dalla scarpa: «Io non sono uno che sa colpire di testa e basta, soffro quando leggo queste definizioni per me, ho dimostrato sul campo, fra assist, difesa della palla e altri movimenti, che non sono solo un colpitore di testa, Pavoletti è anche altro». E per “altro”, c’è anche la squadra, i compagni, il gruppo.

Il sindacalista

Due giorni fa ha interrotto Semplici che rimproverava Ceter per un movimento sbagliato. In campo è calato il silenzio, spazio solo al leader e al tecnico. «Semplici è un burberone, fiorentino doc, quando deve dirti una corsa diretta te la dice col cuore. In quel momento non lo volevo contraddire, ma ho solo detto che secondo me Ceter stava facendo bene e volevamo capire tutti meglio che tipo di movimento ci veniva richiesto». Un tutor, un leader, uno che sa capire quando un compagno è in difficoltà: «Gente come me, Cepp o Joao si deve mettere al servizio dei più giovani, che sono sempre quelli che hanno bisogno della parola giusta quando sono in crisi, ed è normale che accada».

I compagni, i capelli

«Mi piacerebbe far parte del Cagliari anche in futuro, perché no», sottolinea Pavo, «a me piace, quando sono in campo, girarmi e vedere uno con cui ho combattuto in tante partite insieme - Cragno, Ceppi, Joao - allora sono più sicuro, lo zoccolo duro è troppo importante». I capelli, oggi è un look alla Conan: «Mia mamma li vorrebbe corti, no, oggi sono così: Pavoletti va per la sua strada, che piaccia o no».

