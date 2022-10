Pavoletti: sconfitta umiliante 

«Perdere 4-1 in casa col Venezia, con tutto quello che era successo pochi mesi fa, è umiliante». Leonardo Pavoletti non si nasconde. Avrebbe preferito scappare via, restare in silenzio. Ma con i fischi e la contestazione ancora nelle orecchie si presenta in sala stampa. «Oggi è difficile parlare, avrei preferito stare zitto. Ma sono qui per rispetto vostro e dei tifosi», spiega, per poi andare dritto al punto. «Non voglio usare le solite frasi fatte, quelle di rito: posso solo dire che fa male e che questo è stato il nostro punto più basso...».

Ancora tu

Il 22 maggio è ancora lì, che sanguina. In casa Cagliari in tanti aspettavano il Venezia, cercando una rivincita inutile, perché anche una vittoria non avrebbe cambiato il verdetto di quattro mesi fa. E invece... «Invece questo 4-1 davanti ai nostri tifosi è umiliante e sarei un bugiardo a dire altro». Pavoletti non sa fingere e parla da capitano: «Nel primo tempo, è vero, ci sono stati tanti errori, ma è stata una partita piacevole, tutte e due le squadre potevano fare gol. Nel secondo tempo, invece, è difficile dire cosa sia successo, di certo abbiamo perso coraggio e autostima».

Lezione

Pavoletti si porta a casa sconfitta e fischi. «Fanno male, certo, ma erano giusti. Perché se perdi in casa 4-1 contro la squadra che ti ha fatto retrocedere, è legittimo contestare. Così come ci hanno applaudito quando abbiamo fatto bene, stavolta ci prendiamo i fischi che dobbiamo considerare come un incoraggiamento a fare di più, uno stimolo. Perché sappiamo che i nostri tifosi ci sono sempre vicini». Una sconfitta che brucia, ma Pavoletti prova a trovare il lato positivo: «Questa partita deve insegnarci che dobbiamo saper essere anche brutti e cattivi per vincere. Ma anche che, quando non puoi vincere, devi prenderti il punto, se serve anche spazzando la palla via. Per essere belli c'è tempo». Il Cagliari è ancora in bambola: «Cerchiamo di scrollarci questo 4-1, dobbiamo farlo per noi, per la società e per il pubblico».