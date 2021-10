Pavoletti, ruggito illusorio 

Il suo ruggito ha fatto sognare il Cagliari, il primo gol stagionale e la spalla spolverata come non capitava da tempo. Troppo per uno come Leonardo Pavoletti, che ha il gol per amico. Ma quella rete non è bastata al Cagliari, sconfitto anche dalla Roma e desolatamente ultimo in classifica dopo 10 giornate di campionato. Ma a fine partita, il bomber rossoblù non riesce a non pensare a quell’episodio del finale: un lancio dalla trequarti, lo scatto stretto tra i centrali giallorossi, tutti giù per terra. Si aspetta il rigore e invece l’arbitro Pezzuto fischia il fallo proprio all’attaccante rossoblù. «Dispiace che a un certo punto della partita la squadra più piccola ha sempre dei problemi...».

Pavo c’è

L’ultima volta, la passata stagione, a Benevento, nella madre di tutti gli spareggi-salvezza. Nella gara che aveva deciso la stagione, non poteva mancare la firma del bomber per eccellenza. Ieri, rieccolo titolare come non gli capitava dal 4-1 subito a San Siro col Milan. Poi qualche acciacco e le scelte tecniche di Mazzarri, che ha sempre puntato sulla coppia Keita-Joao Pedro. Fino a ieri. E Pavoletti non ha tradito, andando a far la guerra, spesso solo contro tutti, nel cuore della difesa romanista. E nella ripresa è diventato il protagonista assoluto: al 7’, su un pallone vagante, è stato il primo ad arrivarci e a metterlo alle spalle di Rui Patricio. Un gol che gli ha restituito il sorriso spazzato via dalle troppe panchine delle ultime settimane. Poi altre due occasioni. Nel primo caso, è quasi scivolato, non riuscendo a dar forza al pallone. E poi, ha sbattuto ancora sul portiere portoghese: cross di Bellanova, la torsione in tuffo e il miracolo del numero uno della Roma. «Era il mio gol», sospira il bomber cagliaritano. «Di testa, attaccando il primo palo… Nove volte su dieci ho fatto gol, invece stavolta ho trovato un grande portiere. Gli faccio i complimenti». I complimenti, Pavoletti, non li fa invece all’arbitro Pezzuto. Perché quella spinta galeotta poteva cambiare il risultato di una serata già difficile in partenza. E il centravanti livornese non ha filtri.

L’ira di Leo

«Dispiace, perché abbiamo giocato in emergenza contro una grande squadra come la Roma e avevamo fatto tutto alla perfezione. Ma qualche episodio ha girato contro»>. E nel mirino c’è quel rigore che avrebbe potuto permettere al Cagliari di evitare la sconfitta. Pavoletti non ha dubbi: «La sconfitta fa male, anche se ci sono state tante cose buone. Però a un certo punto della partita succede che la squadra più piccola ha dei problemi, non viene più fischiato mezzo fallo a favore». Pavoletti rivive l’episodio: «Io sto correndo e vengo scaraventato verso l’altro difensore. E l’arbitro fischia un fallo contro…». Una stoccata, alla Pavoloso: «Non abbiamo perso per questo episodio, ma per me questa è una presa in giro e dispiace aver perso una partita dove abbiamo fatto quello che dovevamo fare». Resta la sconfitta, il rammarico per quel che poteva essere e non è stato e per quell’ultimo posto che brucia. Ma il Cagliari, che ha bisogno di gol e punti, ha ritrovato il suo centravanti, che con quello di ieri è arrivato a quota 34 reti con la maglia rossoblù, 32 in campionato. Una rete che rilancia Pavoletti, pronto a lottare per mantenere il Cagliari e la Sardegna in Serie A.