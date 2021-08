Pavoletti-JP10: il Cagliari riparte da quei due 

Il Cagliari riparte da loro. Leonardo Pavoletti e Joao Pedro, i gemelli del gol rossoblù. Anche se poi, contro lo Spezia, la scena se l'è presa tutta il capitano da Ipatinga, tanto per cambiare. Che dopo essere arrivato a 34 reti nelle ultime due stagioni ha iniziato la nuova annata con una doppietta. Giusto per ricordare a tutti che il gol è suo amico e non intende tradirlo neanche quest'anno. Un colpo da biliardo per riaprire la partita, un rigore procurato dal compare d'area per riportarla in parità. «Bello segnare», esulta il numero 10 brasiliano, «bello soprattutto tornare a farlo davanti ai nostri tifosi. Anche se la gioia non è completa se non vinci».

Cifra tonda

I record di Joao non finiscono più. La doppietta di ieri gli permette di arrivare a quota 60 reti in Serie A, tutte con la maglia del Cagliari. In totale, tra A, B e Coppa Italia, il capitano è già a 75 e non ha nessuna intenzione di fermarsi:«È bello segnare, ancora più bello farlo davanti ai nostri tifosi. Ci sono mancati, per più di un anno abbiamo giocato senza di loro, senza la loro spinta. Quella spinta che ci hanno dato per effettuare questa rimonta».

La risalita

Una rimonta necessaria dopo la falsa partenza. «Però abbiamo fatto una buona gara», replica JP10, «cercando di imporci, ci abbiamo messo qualità. In alcune situazioni siamo stati sfortunati, ma nei momenti giusti abbiamo tirato fuori qualcosa di importante». Due reti per festeggiare la sua nona doppietta, la settima in A, con la maglia rossoblù, un sorriso a metà: «Perché questa partita volevamo vincerla e forse avremmo meritato di vincerla per quanto creato. Abbiamo sprecato tanto, ma fa parte del gioco. Prendiamoci comunque il punto e adesso pensiamo a riposare e a preparare la prossima partita». Anche perché la prossima uscita vedrà il Cagliari andare a cercare punti a San Siro, contro quel Milan che, pochi mesi fa, proprio contro i rossoblù rischiò di gettare via la qualificazione alla Champions.

Questione di qualità

Joao si prende la doppietta e il punto. «Però avremmo voluto vincere«. Semplici ha provato a completare la rimonta giocando ancora la carta Pereiro: «Un giocatore che ha tanta qualità, è entrato bene, ci ha messo del suo. Ma come Gaston, abbiamo tanti giocatori con questa caratteristica». Ma di qualità Joao ne ha vista anche dall'altra parte: «La Serie A è questa. Lo Spezia lo scorso anno ha fatto un campionato importante. Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile».

Grazie Joao

Alla festa della prima giornata avrebbe voluto dare il suo contributo anche Pavoletti. Ma il bomber livornese non è riuscito a concretizzare i tanti cross che arrivavano dalle fasce, soprattutto quell'assist di Nandez a inizio ripresa. Il Pavo, però, ha messo il suo marchio sulla rimonta provocando il rigore del pareggio. Non ci ha pensato minimamente a contendere la battuta al numero 10: «E infatti ho esultato ancora prima che la palla entrasse, perché avevo fiducia in Joao».

Partita strana

Dal campo è uscito dopo aver dato tutto. E in campo ha visto «una partita strana, certo. Ma io vedo il bicchiere mezzo pieno». Come lo scorso anno, con lo Spezia in casa è finita 2-2, pur con una storia completamente diversa: «Una partita difficile, loro si sono presentati organizzati, sul pezzo, ma anche fortunati. Noi si poteva buttare tutto via dopo aver subito lo 0-2, ma abbiamo reagito da squadra. Per tutta la partita siamo andati a un passo dal gol, potevamo abbatterci. E invece, prima abbiamo segnato l'1-2, poi il 2-2 e, addirittura, abbiamo rischiato anche di fare il 3-2». Soddisfatto, ma con moderazione: «Abbiamo fatto ottime cose, anche se, come sempre, c'è da migliorare». Nessuna preoccupazione da parte di Pavoletti: «Queste sono partite di inizio stagione, non è facile giocare a questo orario, con questo caldo e contro una squadra che è venuta per difendersi e colpire in contropiede. Per me, ripeto, è stato un buon Cagliari».

La strada giusta

Nel dopo gara, c'è anche l'angolo della sincerità, quando a Pavoletti viene chiesto se preferisca giocare con i due trequartisti o con una punta al suo fianco: «Mi trovo meglio con Joao vicino. Mi porta via l'uomo e ci conosciamo bene, quando vado a saltare lui sa dove andare e io so dove metterla». La coppia gol del Cagliari spera di continuare a trovarsi in campo. Anche per la gioia dei tifosi. Lui, Pavoletti, bomber che vive di emozioni, si gode anche il pubblico ritrovato sugli spalti: «Lo stadio di nuovo con i tifosi ci ha regalato stimoli nuovi, stimoli cui non eravamo più abituati. Quando senti il boato della folla, ti porta a fare delle cose migliori e in questa partita con lo Spezia si è visto». Un punto conquistato anche grazie al pubblico: «Ci hanno trascinato, speriamo di vederli ancora più numerosi nelle prossime partite. La strada è quella giusta».

