Pavoletti, il volto della riscossa rossoblù 

Rieccolo, il bomber. Non è stata la sua stagione più prolifica, visto che ha segnato quattro reti, ma di sicuro la più intensa: «L’ho definita un progetto a lungo termine, che ha reso tutti noi persone migliori». Leonardo Pavoletti è tornato e vede l’obiettivo. «Ci avevano fatto il funerale: nel momento critico scappi o combatti da uomo», ha detto ieri a “Il Cagliari in diretta”, su Videolina, Radiolina e Unionesarda.it. «Abbiamo imboccato la seconda strada: certe partite le vincono gli uomini, con il cuore. Se otterremo la salvezza saremo fratelli per sempre».

I sassolini

Pavoletti, però, non le manda a dire. Schietto e diretto, sa di essere il volto della riscossa dei rossoblù. Per usare la definizione del tecnico Semplici, il trascinatore. Ma – pur senza nominarlo – se la prende con Di Francesco: «Non sono stati sei mesi facili. Posso non giocare per scelta tecnica, ma non entrare sempre per cinque minuti. Stava passando il messaggio che non stessi bene e, per un calciatore di 32 anni, dopo un infortunio, non è facile. Eppure qui sapevano chi sono e quanto senta la maglia: il fatto di non giocare non mi dava forza nello spogliatoio. E non nego che qualche voce di mercato avesse un fondo di verità». L’aspetto umano, per il bomber di Livorno, viene prima di tutto: «Quando è arrivato Semplici ha subito detto di volermi ributtare nel progetto. La fiducia dell’allenatore è importante, dopo che mi era stata tolta quella umana dentro lo spogliatoio. Però ho dimenticato tutto: non a caso, ogni volta che segno, faccio il gesto di spolverarmi le spalle. Mi conoscete: quando ho le motivazioni e sto bene sono disposto a dare anche un braccio. Ho subito segnato contro il Crotone, ma la svolta non è arrivata quel giorno».

La scossa

Nel momento di massima difficoltà, dopo il ko con il Verona, è scattata la molla: «Quella partita l’avevamo preparata bene, ma ci girò male. Capimmo però che dovevamo provarci insieme. Sapevamo che uniti ce l’avremmo fatta: alla lunga il Cagliari crea sempre qualcosa. Ci mancava la compattezza. Schiaffo dopo schiaffo l’abbiamo acquisita. La prestazione con l’Inter ci ha dato consapevolezza: il resto l’ha fatto la linea comune della squadra, la grande volontà che ci ha animato. Sono arrivati così i risultati. E hanno voglia di protestare il Napoli per l’episodio di Oshimen, visto che abbiamo avuto più occasioni di loro, o il Benevento per il presunto rigore: abbiamo vinto 3-1, o sbaglio? Se taglieremo il traguardo, lo ripeto, saremo fratelli per sempre».

Il cammino

Il Cagliari ha mancato il match point mercoledì contro la Fiorentina, la squadra cui – tra l’altro – ha fatto gol il giorno della nascita del figlio Giorgio, dopo aver raggiunto la squadra all’ultimo momento al “Franchi”: «C’è chi ha parlato di biscotto e questo mi fa male. Noi volevamo vincere, ma la fatica di Benevento si è fatta sentire. Avevamo davanti una Fiorentina tosta, che si è difesa in undici dietro la palla. Abbiamo preso questo punto e i risultati della serata ci hanno avvicinato ancora di più alla salvezza. Ora andiamo a fare guerra a San Siro. Il Milan starà pure benissimo, ma si accorgerà che affrontare il Cagliari di questi tempi non è semplice».

