Pavoletti: «Ho ancora i brividi» 

«Se ripenso a quella riunione nello spogliatoio... Ho ancora i brividi». La diretta sulla pagina Instagram del Cagliari è quasi alla fine, quando Leonardo Pavoletti ricorda uno dei momenti cruciali della stagione. Una diretta condotta da Eleonora Boi e a cui hanno partecipato prima Joao Pedro e Nandez e poi il bomber livornese e Carboni. E proprio nel secondo collegamento, a sorpresa, ecco l'incursione di Nainggolan. Il Ninja ha ricordato: «Ci siamo svegliati tardi, ma meglio tardi che mai. E ricordo quando, in una riunione, Pavo ci ha ricordato che questa salvezza avrebbe tirato fuori i veri uomini». «Da brividi», ribatte il Pavo, scatenando una raffica di like dai tifosi in linea.

Aspettando una cena

O forse due. Perché dal piede di Nahitan Nandez, in questo finale indimenticabile, sono partiti assist d'oro. «Va bene anche il sushi», scherza El Leon, «anche se il mio piatto preferito sono i ravioli di Cala Gonone». L'uruguaiano ha girato così tanto la Sardegna che Joao Pedro, dall'altra parte dello schermo, scherza: «Se voglio visitare un posto, ormai chiedo consiglio a lui». Nandez riavvolge il nastro: «Il gol al Napoli è stato un momento bellissimo. Volevamo pareggiarla e, quando ci siamo riusciti, è stata un'emozione grandissima per tutti». Dal momento più bello a quello più difficile: «Di certo lo 0-3 con la Juve, con i tre gol di Cristiano». Sorride, finalmente, anche Joao, che ripensa alla dichiarazione d'amore per il Cagliari fatta dopo la gara di Milano: «Parole uscite dopo un weekend importante: prima la salvezza, poi la partita col Milan dove abbiamo dimostrato di essere una squadra di carattere. Ormai Cagliari è parte di me. Sono contento di essere il capitano di questa squadra e spero di rimanere». Ancora 16 reti, un bottino che lo porta nella top ten dei cannonieri brasiliani di tutti i tempi in Italia. Ma non in nazionale. «Se vuoi», scherza Nandez, «ti porto con me in quella uruguaiana». L'ultimo pensiero è per i tifosi: «Siamo contenti di avergli regalato questa grande gioia», spiega Nandez.«Ma adesso speriamo di vederli il prima possibile con noi allo stadio», chiude Joao.

Il gigante e il bambino

A seguire Pavoletti e Carboni. E il Pavoloso fa i complimenti al difensore: «Dopo il cambio di allenatore, Andrea è stato rimandato in Primavera. Un altro, alla sua età, sarebbe crollato. Lui è rimasto zitto, ha giocato, ha fatto due reti, è tornato in prima squadra e, dopo esser diventato titolare, non è più uscito». <È stato un periodo difficile», spiega Carboni, «ma mi ha aiutato la testa. Non ho mollato e sono tornato più convinto di prima. Adesso spero di fare ancora qualche assist per Leo e, magari, anche un gol». Poche parole per il difensore, travolto dall'affetto di Pavoletti: «In allenamento lo picchio, ma è un grande. Dopo due mesi in apnea, ci siamo presi una salvezza con voglia e determinazione. E il lavoro di Semplici è sotto gli occhi di tutti, con una squadra rifiorita, dove tutti remano nella stessa direzione». Una salvezza arrivata anche con suoi i gol. «I più pesanti? Quello di Benevento e a Crotone, in un momento difficile. A qualcosa ancora servo...».

19

I punti

conquistati fin qui dal Cagliari in casa