Paura sulla Olbia-Arzachena 

Un autoarticolato fuori controllo sulla carreggiata viscida della Olbia-Arzachena e, davanti al camion, il bus pieno di studenti dell’Alberghiero che stavano rientrando a casa: è l’immagine che ieri ha visto l’autista dell’Arst, prima del violento impatto tra il semirimorchio del Tir e il pullman. È successo sulla Statale, a pochi chilometri da Olbia, intorno alle 14 e quasi tutti olbiesi erano i ragazzi a bordo dell’autobus.

Gli studenti, 37 in tutto, hanno sentito il contraccolpo violento e qualcuno è stato proiettato pericolosamente in avanti, dentro il bus. Nessuno dei ragazzi ha riportato contusioni o ferite. Ad avere la peggio è stato l’autista dell’Arst, l'olbiese Giovanni Solinas, per il quale sono state necessarie cure mediche. I medici del 118 hanno medicato l’uomo per una ferita alla mano e gli sono stati assegnati giorni di cura per traumi non gravi agli arti inferiori. Ma l’autista ha potuto raccontare tranquillamente la dinamica dell’incidente ai Carabinieri della stazione di Arzachena.

Tir fuori controllo

I ragazzi dell’Istituto alberghiero di Arzachena stavano facendo rientro a Olbia, un nutrito gruppo di studenti saliti a bordo di due pullman. Il bus guidato da Giovanni Solinas è stato quello che, purtroppo, è finito nella traiettoria del semirimorchio. I Carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, hanno già messo nero su bianco una prima sommaria ricostruzione dell’incidente. L’autoarticolato stava viaggiando in direzione di Arzachena e, probabilmente, ha perso aderenza a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia. La persona che si trovava alla guida del camion non è riuscita a controllare il semirimorchio, che si è spostato verso sinistra, sbandando paurosamente. Tutto è avvenuto proprio al passaggio del pullman. L’impatto è stato inevitabile, una parte del rimorchio ha colpito in pieno il bus, in corrispondenza della postazione di guida. L’autista dell’Arst ha mantenuto il controllo del suo mezzo, nonostante abbia visto chiaramente il Tir rovinargli addosso. L’impatto è avvenuto a poche decine di centimetri dalla plancia del bus. Chi si è accorto di tutto è stato sicuramente Solinas, ma anche diversi studenti hanno assistito in diretta alla improvvisa deviazione della traiettoria del camion. Le cause dell’incidente son da accertare, ma le condizioni del fondo stradale hanno probabilmente determinato la perdita di aderenza.

Un brutto spavento

I ragazzi sono scesi dal bus e nel giro di pochi minuti hanno verificato che nessuno di loro si era fatto male. Quindi hanno raggiunto Olbia sui mezzi dell’Arst, per loro soltanto un brutto spavento. «Adesso sto bene – ha detto l’autista del pullman – ma ho visto l'autoarticolato piombarmi addosso».

