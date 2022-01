Paura nucleare, archiviata un’era 

Sarà ridotto a deposito di materiali dell’Ufficio Manutenzioni del Comune l’edifico che, ai tempi della presenza della Marina Usa e dei sommergibili a Santo Stefano, ospitò il moderno ed attrezzato Laboratorio di controllo della radioattività ambientale. Quel laboratorio, a suo tempo gestito dalla Asl 1 di Sassari, diretto per molti anni dalla dottoressa Floriana Manca, punto di riferimento ufficiale per il monitoraggio sull’eventuale presenza di radioattività dell’arcipelago dovuta alla presenza dei sommergibili a propulsione nucleare, fu dismesso poco tempo dopo la partenza degli americani quando, dopo tante attenzioni sull’argomento, non si parlò più in queste isole di radioattività.

Il laboratorio

Il laboratorio della Ricciolina monitorava le 5 centraline per il controllo della radioattività in aria a Santo Stefano (Parco Torpedini), a Caprera (presso il Centro Velico ed a Stagnali), a La Maddalena (piazza Comando), a Palau (Scuole Elementari), e le altre 2 centraline adibite al controllo in acqua, a Santo Stefano (Parco Torpedini) e a Maddalena (Arsenale di Moneta). Quello della radioattività ambientale, nei 32 anni di presenza americana a La Maddalena, fu uno degli argomenti sul quale si spesero fiumi di inchiostro.

Gli allarmi

Secondo uno studio pubblicato nel 2017, l’ultimo sull’argomento, da Davide Orsini, di Orvieto, docente alla Mississippi State University, presentato nel salone consiliare e presso un’emittente radiofonica locale, negli anni della presenza di sommergibili a propulsione nucleare «c’è stato un innalzamento del livello di radioattività ma molto lieve e assolutamente al di sotto della soglia di rischio.Un picco si registrò soltanto nel 1974, stando ai rapporti del CNEN, poiché probabilmente gli americani non usavano ancora dei filtri nel momento in cui accendevano il reattore per partire dalla baia di Santo Stefano. Ma è stato un episodio molto limitato nel tempo e assolutamente non preoccupate». Riferendosi invece all’allarmismo che all’epoca, sull’argomento, veniva diffuso, il professor Orsini ritenne che la popolazione non fosse stata sufficientemente informata e protetta «dalle istituzioni statali e dalle istituzioni militari» nel senso che, «ora sappiamo che per fortuna non è successo nulla ma se fosse accaduto qualcosa forse staremmo qui a commentare un’altra storia».