Patto storico per la tradizione 

Per il presidente dei Candelieri della Beata Vergine Maria, Guido Borgonovo, la nuova forma di sinergia creatasi rappresenta un segnale forte per l’intera comunità: «È la prima volta nella storia della città che due associazioni conservatrici di tradizioni differenti fra loro, entrano in cooperazione. Ognuno manterrà il proprio ruolo, ma potrà contare sull’aiuto dell’altro». Il vice presidente dei Candelieri Fabio Manuel Serra, definisce quello appena siglato: «Uno scambio fraterno di aiuto per portare avanti nei secoli le tradizioni ereditate».

L’accordo sottoscritto dal conservatore Enrico Collu (la cui associazione si occupa dei secolari riti della Settimana Santa) e dal presidente Guido Borgonovo (riti della festa di Santa Maria di Mezzo Gosto, discesa dei Candelieri, Veglia e processione della Dormiente) apre la strada ad una nuova forma di collaborazione e il documento firmato e sancito dall’assessora alla Cultura e vice sindaca d’Iglesias Claudia Sanna e che verrà depositato presso gli uffici della Curia d’Iglesias, rappresenta di fatto il primo passo verso una nuova forma collaborativa in grado di arginare il fenomeno della disabitudine dei cittadini alla partecipazione delle usanze tipiche ed identitarie. «Vorremmo si creasse una relazione che possa abbracciare le attività di carattere culturale, di fede e di promozione. - dichiara il conservatore dell’Arciconfraternita della Vergine della Pietà del Santo Monte Enrico Collu - Uno degli aspetti che mettono in difficoltà la riuscita e la partecipazione agli eventi è l’assenza di simbiosi fra le tante associazioni esistenti. Abbiamo invece il dovere di migliorarci e seppure io sia il portatore di una tradizione da sempre poco incline all’apertura, occorre far i conti con l’avanzare dei tempi che cambiano».

Un patto storico quello siglato fra l’Arciconfraternita della Vergine della Pietà del Santo Monte e l’associazione Candelieri Beata Vergine Maria, nella mattina di ieri in occasione della presentazione dell’evento dell’ascesa dei Candelieri in programma per il 15 agosto.

La collaborazione

Il segnale

E così già a partire del prossimo evento previsto per il 15 agosto, la “discesa dei Candelieri” potrà contare sulla partecipazione dell’Arciconfraternita: «Quelle d’Iglesias sono delle tradizioni uniche al mondo - dichiara il consigliere comunale e vice conservatore dell’Arciconfraternita Luigi Biggio - È inutile negare la diminuzione dei partecipanti agli eventi con il passare degli anni. Dobbiamo mantenere vivi i nostri riti e per farlo, sfruttare anche il turismo. Diamo la possibilità ai visitatori di vivere le esperienze in prima persona». Carlotta Scema, consigliera comunale e obriera del candeliere “Universitas”, reputa fondamentale l’apporto reciproco fra le associazioni e la stessa amministrazione comunale: «È il segnale di cui si aveva bisogno».

Tramandare le tradizioni significa anche coinvolgere le nuove generazioni e l’artista Luigi Contu dell’associazione Gremio ha realizzato dei Candelieri in grado d’essere trasportati dai bimbi: «Il 27 agosto in occasione della “sagra contadina”. - rivela - i bimbi dai 10 anni in su potranno vivere l’esperienza d’essere dei “portatori”».

