Una lettera aperta al presidente della Regione con una proposta chiara: siglare un patto sociale di fine legislatura. Con un ruolo attivo dei sindacati e delle rappresentanze economiche dell'Isola e un programma pluriennale di lotta alla disoccupazione, misure per potenziare le attività di formazione professionale, oltre ad una legge sull’invecchiamento attivo. Per il segretario generale della Cisl Sardegna si deve partire dal Pnrr e «dall’utilizzo proficuo delle sue risorse, così come dei Fondi strutturali e dello stesso bilancio regionale».

La richiesta

La premessa di Gavino Carta è temporale: «Manca poco più di un anno e mezzo alla fine di questa legislatura, e considerato l’impegno delle forze politiche regionali per il prossimo appuntamento elettorale che rinnoverà il Parlamento, ci si avvia già alla fase di predisposizione della manovra economica e finanziaria per il 2023 che eviti, auspichiamo, un lungo esercizio provvisorio anche per il prossimo anno». Da qui la necessità per il segretario regionale Cisl «di predisporre una programmazione delle attività e di spesa utile ad affrontare, con tangibili risultati, almeno alcuni dei problemi più importanti per le famiglie sarde». Ed ecco quindi la proposta del patto sociale, senza il quale «è difficile, anche per gli Esecutivi numericamente forti, mettere in campo e attuare gli interventi tempestivi necessari a superare l’attuale crisi economica e del lavoro».

Le criticità

Carta snocciola le criticità che attanagliano l’Isola. A partire «dalla grave carenza di servizi alla persona e socio-sanitari», ma anche «il declino demografico di intere comunità e territori, lo spopolamento nelle aree interne e nei comuni minori, le migrazioni culturali verso le aree più forti del continente europeo di giovani laureati e con competenze importanti, il tasso di disoccupazione giovanile a livelli alti, i fenomeni dell’abbandono e della dispersione scolastica, l’assenza o la inadeguatezza di servizi sociali, sportivi e culturali nella gran parte delle comunità». Per concludere «con la povertà e l’indigenza spesso causate dalle basse retribuzioni».

Gli interventi

«Gli interventi utili a sanare o ridurre queste difficoltà sono molteplici, ma, in primo luogo riteniamo urgente chiedere alla Regione di predisporre e approvare un programma pluriennale di lotta alla disoccupazione, soprattutto quella giovanile e femminile, e misure utili a potenziare le attività di formazione professionale, oltre ad una legge quadro sull’invecchiamento attivo», sottolinea Gavino Carta. Così come altri interventi, da discutere con le parti sociali, riguardano il sostegno all’equilibrio retributivo di genere e il disincentivo verso le differenze retributive, eventuali incentivi alle famiglie con anziani non autosufficienti, insieme al potenziamento dei servizi di assistenza e integrati alla persona. «In secondo luogo programmi e sostegni alla partecipazione attiva degli anziani alla vita della comunità attraverso le associazioni di volontariato e del terzo settore. Infine il potenziamento della medicina territoriale e dei servizi domiciliari alla persona. La Cisl ribadisce, inoltre, la necessità di creare un assessorato alle politiche sociali e ai diritti di cittadinanza. ( )

