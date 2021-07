Patto per il nord ovest sui fondi del Pnrr 

«Siamo la parte dell’isola che ha subito più insulti da parte della politica e dei conquistadores»: è il sindaco Nanni Campus ad offrire la considerazione di fondo che ha spinto la convocazione del tavolo ribattezzato “Un patto per il nord ovest”. L’incontro si è svolto ieri nella sala consiliare di Palazzo Ducale su iniziativa della Rete metropolitana che coinvolge otto comuni del territorio tra cui Sassari, Alghero e Porto Torres; una mobilitazione inedita che ha visto sedute allo stesso tavolo le realtà più diverse tra istituzioni, sigle sindacali, datoriali, rappresentanti dell’economia locale oltre ai sindaci della Rete per rivendicare le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). «Non siamo stati interpellati - denuncia Campus in apertura del tavolo - e già sentiamo di players internazionali che dovranno decidere, per esempio, sul futuro energetico. Siamo noi a decidere sul Pnrr. Con questa iniziativa vogliamo offrire una voce al territorio per parlare all’unisono». Al tavolo anche il coordinamento del Tavolo delle istituzioni e parti sociali presieduto da Battista Cualbu: «Dobbiamo capire se i fondi vanno nella direzione giusta, ho chiesto anche al presidente Solinas maggiore attenzione per questo territorio».

Questioni aperte

Sul tavolo gli annosi problemi: infrastrutture, trasporti, transizione energetica , chimica verde oltre che le incompiute (Sassari-Olbia e la quattro corsie Sassari-Alghero). Al tavolo anche i sindaci della Rete determinati ad andare compatti: «Non possiamo continuare a ragionare pensando che il porto sia solo di Porto Torres - spiega Massimo Mulas sindaco della città turritana - questo serve solo ad avere un carico veicolare pari a quello di Sassari, ma con i contributi per le buche stradali da paese di 20 mila abitanti. Il porto è di tutto il territorio, così come la zona industriale». Dello stesso avviso il sindaco di Alghero Mario Conoci: «Non ci può essere una concorrenza interna fra territori, se la Sardegna non cresce tutta insieme non va da nessuna parte». Un territorio a raccolta, unito oltre gli steccati, cerca di trovare una voce unica per parlare alle istituzioni regionali e del Governo.

Il documento

Frutto del tavolo di ieri un documento con le richieste da consegnare ai rappresentanti politici del territorio che sono convocati per lunedì prossimo per il secondo incontro. «Questo territorio deve essere risarcito - conclude Campus - sono disposto a mettere in gioco la fascia tricolore se questo territorio non avrà ciò che merita». Una sorta di ultima chiamata per lo sviluppo di quest’area che solo il Pnrr può finalmente realizzare.

