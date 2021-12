Patto del Castello: arrivano 11 milioni 

A San Sperate , annuncia il sindaco Enrico Collu, verrà riqualificata un’azienda agricola di proprietà comunale che, per la sua estensione (circa tremila metri quadri), sarebbe il luogo ideale in cui organizzare eventi sociali e culturali anche di stampo internazionale. Il Parco di Pixinortu, con la sua vasta area boschiva vicino al paese, verrà invece attrezzato in modo adeguato a poter offrire tutta una serie di attività sportive, culturali e didattiche. Tra gli altri progetti, sono previsti il restauro e completamento di Casa Mudu a Nuraminis e il miglioramento dell’accessibilità alle terme romane di Ussana . Infine, a Samatzai verrà realizzato un percorso naturalistico multifunzionale attorno all’area archeologica Su Nuraxi.

A Monastir , spiega la sindaca Luisa Murru, si è deciso di concentrarsi sull’ambito culturale e su quello sportivo: verrà recuperata la Fortezza di Baratuli e sarà messa in sicurezza l’area in cui è situata in modo che sia fruibile dai turisti. Un percorso ciclo-pedonale sarà realizzato all’interno del parco di Monte Zara, mentre nel centro sportivo polifunzionale di Santa Lucia verrà completato il maneggio.

A Villasor verrà attuato un lavoro di ristrutturazione per migliorare l’accessibilità al Castello Siviller, emblema del paese, saranno ultimate le aree esterne delle case campidanesi Medda e Podda e verrà reso più fruibile il chiostro del Convento ex Frati Capuccini. Altri interventi si concentreranno sui parchi S’Isca e Su Pardu.

Grazie a uno stanziamento da 11 milioni e 300 mila euro dalla Regione, Villasor, San Sperate, Monastir, Nuraminis, Ussana e Samatzai i principali monumenti e siti di importanza storico-culturale saranno sottoposti a importanti lavori di riqualificazione e valorizzazione. Ciascun Comune potrà usufruire di circa un milione e 800 mila euro per attuare interventi specifici.

Gli interventi previsti

Progetto di sviluppo

Gli interventi rientrano nel Progetto di sviluppo territoriale “Arte, sport e buon cibo ad un passo dalla città”, promosso dall’Unione dei Comuni del Basso Campidano, un’aggregazione che conta una popolazione di quasi 30 mila unità e che coinvolge i sei comuni. L’accordo del programma è stato siglato nei giorni scorsi nell’aula consiliare del Castello Siviller di Villasor, a cui hanno partecipato i sindaci dei comuni interessati, il presidente dell’Unione dei Comuni del Basso Campidano (nonché sindaco di Villasor), Massimo Pinna, e l’assessore regionale alla Programmazione, Giuseppe Fasolino.

«Il progetto – racconta Pinna – è il risultato di un lungo percorso iniziato nel 2017 e mira a un miglioramento dell’attrattività e della competitività del territorio attraverso lo sviluppo di un sistema di servizi basato sulla valorizzazione delle risorse culturali e ambientali. In questo modo favoriremo le attività economiche e imprenditoriali locali e miglioreremo il benessere dei cittadini». Oltre a promuovere una cooperazione tra i sei Comuni dell’Unione, verrà avviato un piano di promozione e comunicazione delle iniziative allo scopo di coinvolgere le zone limitrofe e in particolar modo la città metropolitana di Cagliari. In questo modo, non solo si contribuirà allo sviluppo territoriale in senso economico ma si avrà anche la possibilità di usufruire di un’offerta artistica e culturale diversificata.

