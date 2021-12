Patteggia la banda della coca 

Quasi tutti hanno patteggiato pene comprese tra un anno e mezzo e cinque anni di reclusione, chiudendo così il procedimento penale che li vedeva accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. A giugno, dopo le indagini dei carabinieri, erano finiti in carcere in sette, tutti giovanissimi, ritenuti dalla Procura i componenti di una baby-gang che operava a Capoterra e Frutti d’Oro.

I patteggiamenti

Nel corso del blitz dei carabinieri erano state perquisite 11 abitazioni, recuperando 2,4 chili di cocaina per lo più in panetti, con altri 4 chili di hascisc e 3 di marijuana, più 137 mila euro in banconote da 50 euro. Dei sette finiti in carcere una era una minorenne, per il quale sta procedendo la competente Procura. Nei giorni a seguire era stata emessa anche una misura cautelare dal Gip Giuseppe Pintori: alcuni erano stati tenuti in carcere, mentre per altri si erano aperte le porte dei domiciliari. Per gli inquirenti il capo della banda sarebbe stato Alessandro Loi, 30 anni, che con il pubblico ministero Giangiacomo Pilia si è accordato per 5 anni di reclusione. Dovranno invece scontare tre anni di carcere Simone Pili (22 anni) e Giammarco Tatti (25), mentre per Gabriele Pireddu (20) e Fabio Tavella (23) la pena accordata loro è di un anno e mezzo di reclusione. Erano tutti assistiti dai legali Fernando Vignes, Marco Lisu e Gianfranco Concas. Stralciata, invece, la posizione del 21enne Alessandro Vidili, difeso dall’avvocato Mauro Ferreli.

L’inchiesta

L’indagine dei carabinieri aveva preso il via da alcuni pestaggi che si erano verificati a Capoterra e, nel giro di alcuni mesi, i militari avevano scoperto essere legati all’attività di spaccio. A gestire quest’attività, secondo la Procura, sarebbe stato il gruppetto di giovanissimi. Da qui il blitz iniziato la notte del 1 giugno e durato sino all’alba con 150 militari impegnati a perquisire undici case. Durante la perquisizione a casa di Alessandro Loi, ritenuto il capobanda, era stato gettato un borsone dalla finestra: all’interno 2,4 chili di cocaina, 4 chili di hascisc e 128 mila euro in banconote da 50 euro.