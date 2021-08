Patta, il re di Oristano con il mito di Totti:  «Ancora non ci credo»  

Sognava di diventare come Totti. Da bambino Lorenzo Patta giocava nella Frassinetti, la squadra del quartiere di Oristano dove è cresciuto, il Sacro Cuore. Inseguiva un sogno: indossare la maglia numero 10 della Roma. Questo fino al 2017, quando ancora faceva la spola con Cagliari, visto che nel frattempo era passato alle giovanili del La Palma. Poi è cambiato tutto, all’improvviso. E il calcio è diventato il passato. L’atletica è diventata la sua vita: in 3 anni e mezzo sono arrivate le vittorie sui 200 metri. La 4x100 gli ha regalato l’oro olimpico e una fama improvvisa. Ma il ventunenne azzurro delle Fiamme Gialle ha una personalità e una forza d’animo di ferro, da sardo autentico. Per chi avesse appreso venerdì dell’esistenza – non solo sportiva – di Patta, fa fede la risposta del campione: «Chi non sa chi sono imparerà a conoscermi piano piano». Una carriera costruita con lavoro e allenamento. In silenzio, come solo i Grandi sanno fare: mai uno screzio, mai un lamento. Solo impegno. Lo stesso che ha provato a mettere nel calcio. La cotta per la Roma l’ha ereditata da papà Mario, maresciallo dell’Aeronautica originario di Samugheo, che ha assistito alla gara in ufficio e che, dopo il trionfo del figlio, ha pianto in solitudine per venti minuti. Lacrime di gioia: come quelle del campione quando, due ore dopo l’impresa di Tokyo, ha videochiamato il padre, la madre Serena e la sorella Alessia. Raggiunto telefonicamente in Giappone, mentre si accingeva a sottoporsi ai controlli dell’antidoping, ieri ha concesso un’intervista a L’Unione Sarda.

Patta, a chi sente di dedicare l’impresa di Tokyo?

«Condividere l’impresa con la mia famiglia, le persone più care e i sardi mi pare abbastanza scontato. La persona cui sento di dedicarla maggiormente è di sicuro il mio allenatore Francesco Garau».

Il suo è quindi una sorta di debito di riconoscenza?

«Devo ringraziare lui se sono arrivato a questo enorme risultato. Una medaglia alle Olimpiadi era una delle poche cose che mancava al suo palmares e sono felicissimo di averlo arricchito io».

Se lo sarebbe aspettato nel 2017, quando sperava di emulare Totti?

«Assolutamente no, ma non ci avrei creduto neanche due mesi fa. Credo che una medaglia alle Olimpiadi sia un sogno per ogni atleta, ma la medaglia d’oro è proprio tutto».

Che sensazioni prova ora?

«Mah, ancora non credo di aver realizzato quel che abbiamo fatto, passerà un po’ di tempo prima di rendercene conto. Siamo entrati nella storia e sono felicissimo di averlo fatto con tre ragazzi straordinari come Pippo, Marcell e Fausto».

Ora inseguirà nuovi successi sui 200 metri?

«Adesso vediamo, farò passare qualche giorno. Torno in Sardegna stasera. Poi deciderò un po’ il da farsi col Prof, Francesco Garau. La voglia di fare un altro paio di gare c’è, da qui alla fine della stagione. Bisogna vedere come reagisce il corpo dopo questa trasferta. Io sono carico a mille, gareggerei anche ora! Mi piacerebbe fare una gara in Sardegna, con Pippo Tortu sarebbe il massimo».

Totti l’ha chiamata?

«Magari!».

RIPRODUZIONE RISERVATA