Patta, 100 metri d’argento 

Fisico minuto, sorriso sornione e una falcata elegante da far tremare la miglior velocità del vecchio continente: Lorenzo Patta ottiene un grande secondo posto sui 100 con 10”29 nella prima giornata dei campionati europei a squadre, ieri a Chorzow in Polonia. Corsia 5 per l’allievo di Francesco Garau, 21 anni appena compiuti e capelli tagliati come impone il rituale per le matricole della Nazionale: accanto a sé ha l’imponente sprinter francese Mouhamadou Fall vincitore con 10”28. L’oristanese è reattivo, esce dai blocchi composto per poi aprire la sua corsa sinuosa che sfiora il tartan, il piglio è quello del protagonista e di chi non teme il confronto. Per 90 metri Patta avanza con disinvoltura ed è primo, paga leggermente nella parte finale dove rinviene Fallou che vince per appena un centesimo con un colpo di reni che si rivela decisivo.

Chi credeva che il talentuoso velocista oristanese si facesse intimidire da muscoli possenti e dalle lunghe leve dei rivali ha fatto male i conti: al suo debutto in Nazionale Assoluta Patta dimostra maturità, tramutando l’adrenalina e la lecita tensione in virtù e forza d’animo necessarie per far la voce grossa in campo internazionale. Il responso del cronometro è lusinghiero: 10”29 corso agilmente, che per Patta rappresenta la sua terza migliore prestazione personale di sempre dopo il 10”13 siglato a Savona il 13 maggio e il 10”31 di Grosseto ottenuto lo scorso anno quando vinse il titolo italiano nella categoria Promesse.

La staffetta

Tre ore dopo è stata la volta della 4x100: Patta è l’ultimo frazionista e insieme ai suoi compagni di avventura Cattaneo, Desalu e Manenti agguanta un dignitoso quinto posto con 39”28. «Potevo fare meglio, non sono soddisfatto pienamente», dice Patta senza abbandonarsi a facili moti di entusiasmo nonostante le prestazioni maiuscole. Il tono di voce è pacato e sereno mentre poco prima di andare a cena riflette sulle gare disputate e sulla giornata vissuta. «Sono venuto per vincere ma un secondo posto individuale e un quinto nella staffetta non sono da buttare via. Non ho patito la tensione, anzi: ero elettrizzato nel trovarmi in un palcoscenico di questo tipo e sapevo di poter correre su buoni tempi. Avrei voluto fare qualcosa di più nella staffetta ma ero affaticato e c’è da tenere conto che abbiamo avuto pochissime occasioni per provare i cambi. Non mi lamento, guardo al futuro con serenità concentrandomi sui Tricolori Under 23 e sui Tricolori Assoluti che saranno i prossimi appuntamenti». Oggi seconda giornata con occhi puntati Dalia Kaddari impegnata sui 200 alle 14.48.