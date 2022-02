Patronaggio procuratore generale 

Procuratore di Agrigento, titolare di inchieste di rilievo nazionale tra cui le due (una ancora aperta) che hanno coinvolto il leader leghista Matteo Salvini, all’epoca ministro degli Interni, accusato di sequestro di persona e omissione di atti d’ufficio per aver impedito lo sbarco dei migranti a bordo di due navi, da ieri Luigi Patronaggio, 62 anni, è il nuovo procuratore generale di Cagliari per decisione del Plenum del Consiglio superiore della magistratura: 19 i voti a favore contro i due ricevuti dalla collega Lucia Musti, sostituta procuratrice generale a Bologna. Il posto era vacante da quando, gennaio 2021, l’allora procuratrice generale Francesca Nanni aveva ottenuto lo stesso ruolo a Milano. In città mancano ancora il procuratore della Repubblica, ruolo vacante da quando, a giugno, è andata via Maria Alessandra Pelagatti (sono in corsa il pm cagliaritano Gilberto Ganassi e i colleghi Rodolfo Maria Sabelli di Roma e Rosa Volpe di Napoli, attualmente il facente funzioni è Paolo de Angelis), e il presidente del Tribunale (nessuna notizia del bando, l’ufficio è retto da Angelo Leuzzi).

Navi e migranti

Patronaggio era stato proposto come procuratore generale a Cagliari dalla quinta commissione del Csm, che si occupa degli incarichi direttivi, con cinque voti a fronte dell’unica preferenza ottenuta da Musti, ma aveva ottenuto un’identica indicazione anche per Palermo. Il capoluogo sardo però era stato indicato per primo quale sede gradita, dunque alla fine la scelta è caduta sull’Isola. Il neo pg è stato anche procuratore di Mistretta e ha lavorato per anni, dal 1992 al 1997, alla Direzione distrettuale antimafia di Palermo. Di recente hanno avuto grande risonanza nazionale i procedimenti sull’immigrazione clandestina tra cui quelli che hanno coinvolto la nave Diciotti, la Open Arms (con l’obbligo di sbarco a Lampedusa dei migranti a bordo) e la Sea Watch 3 (stesso finale). In quest’ultimo caso la comandante era Carola Rackete, che dopo avere soccorso i migranti aveva forzato il blocco imposto da una motovedetta della Guardia di Finanza. Era stata arrestata, ma pochi giorni fa la Cassazione ha annullato quell’ordine ritenendo che la comandante avesse agito correttamente «seguendo le disposizioni sul salvataggio in mare».

La carriera

Patronaggio a Palermo ha seguito casi eclatanti : l’omicidio di padre Giuseppe Puglisi, i cui mandanti ed esecutori erano stati scoperti e condannati, la latitanza di Totò Riina e Leoluca Bagarella, dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, di Gaspare Spatuzza. Nel ruolo di sostituto procuratore generale nel capoluogo siciliano aveva istruito in Appello i processi a carico dell’ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro e dell’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri. Inoltre si è occupato del processo di secondo grado ai carabinieri Mario Mori e Mauro Obinu e del sequestro e omicidio del giornalista Mauro De Mauro.