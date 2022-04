Patenti speciali, caos-rinnovi 

Il centralino squilla a vuoto, sia la mattina presto che a fine mattinata. A Nuoro ormai è quasi impossibile prenotare la revisione della patente speciale e la visita della commissione medica per chi ha una sospensione del titolo di guida. Non ci sono medici a sufficienza, c’è un solo amministrativo e un’infermiera, e la commissione nonostante il carico di lavoro si riunisce una volta la settimana. Risultato? Fioccano le proteste. A rischio le patenti dei disabili, quelle sospese per guida in stato d'ebbrezza e di tanti lavoratori, come autisti over 60 con patenti superiori. Un migliaio le persone in lista d’attesa con prenotazioni al 26 luglio. Ma con la fine dell’emergenza e la scadenza delle proroghe (al 29 giugno) sarà il caos. Una situazione tutta Nuorese: a Cagliari, in una settimana si prenota e si fa la visita. A Sassari bastano dieci giorni.

Condanna triplicata

Una situazione che ha del paradossale. Così per l’inefficienza pubblica dell’Asl di Nuoro, la “pena” per il cittadino, può anche triplicare. E questa volta senza possibilità d’appello. Come è successo ad Alberto, 34 enne di un paese della Barbagia che doveva riavere la sua patente sospesa da tre mesi, ma per ora non è riuscito nemmeno ad avere la prenotazione per la visita. «A settembre sono stato fermato a Olbia. Ero andato a prendere la mia ragazza e avevamo bevuto due drink». Tasso alcolemico 1,10 e patente sospesa per tre mesi. «Ora non riesco più a riaverla. La commissione medica non mi risponde, è dal 4 febbraio che provo. Mi hanno risposto una volta a marzo dicendomi che potevo prenotarmi a luglio o riprovare, nel caso si liberasse un posto. Non sono più riuscito a parlare con nessuno. Anche in Prefettura mi dicono che non sono responsabili. Ormai la mia condanna è già diventata di sette mesi».

Le criticità

Insomma, la lista d’attesa della commissione patenti di Nuoro fa impallidire quelle del San Francesco. Lunga mesi, circa mille le persone in attesa. Un guaio enorme per disabili e lavoratori e che si somma a un altro problema. Dal 1 aprile si accettano solo pagamenti tramite PagoPa, con lo Iuv (l'identificativo univoco di versamento). Dall'autoscuola di via Gramsci a Nuoro spiegano: «Un signore è venuto da noi disperato, non sapeva che i bollettini non erano più validi, l’Asl non è abilitata a procedere col semplice bollettino postale pagato, bisogna avere lo Iuv (Identificativo unico del versamento). Da qui a luglio molti esami medici scadranno. I disabili non possono acquistare le auto e chi ha 60 anni e patenti professionali scadute rischia di non poter lavorare». Gesuina Cherchi, direttrice del distretto Asl, contattata al telefono, non ha risposto.