«Patenti false grazie agli amici campani»  

Viaggi in Campania per recuperare carte di circolazione false per sei mezzi della raccolta dei rifiuti, grazie ai legami con gli amici napoletani “potenti”. È quanto emerge dalle intercettazioni ambientali che come ha ribadito il tenente dei carabinieri Giovanni Maria Seu provano questi rapporti tra Giovanni Maria Firinu, di Santu Lussurgiu, e persone legate a clan della criminalità organizzata campana. Anche ieri in aula, è stato ribadito uno dei punti chiave dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari sugli appalti dei rifiuti che sarebbero stati pilotati e segnati da una scia di attentati alle ditte concorrenti.

A processo

Firinu avrebbe costituito un’associazione a delinquere insieme all’ex moglie Francesca Piras di Ghilarza; al suo collaboratore Massimo Settefonti, di Santu Lussurgiu; a Franca Pani di Macomer; a Giovanni Basilio Angioi, residente ad Assemini. A processo anche Raimondo Manca, di Seneghe, tecnico del Comune di Baratili San Pietro; Emilio Chessa, ex sindaco di Santu Lussurgiu, e l’ex vicesindaco Stefano Putzolu; Mario Moro e il figlio Gonario di Oniferi; Giuseppe Amato, di Torre Annunziata; infine Luigi Bastri, di Napoli (difesi dagli avvocati Alessio De Gregoris, Filippo Serpau, Gennaro Di Michele, Franco Pilia, Antonello Spada, Piergiorgio Corona, Basilio Brodu, Rossella Oppo, Rosaria Manconi, Milena Patteri, Massimiliano Dessalvi e Stefano Sorrentino).

L’udienza

Davanti al collegio (presidente Carla Altieri a latere Marco Mascia e Consuelo Mighela) l’ufficiale che aveva effettuato le indagini ha ricordato che le intercettazioni ambientali raccontano degli spostamenti di Firinu verso la Campania per avere la revisione di 6 mezzi utilizzati per il ritiro dei rifiuti nell’Isola. In realtà, si sarebbe trattato di una revisione solo sulla carta, ottenuta mostrando semplicemente la carta di circolazione. L’imprenditore avrebbe poi fatto avere la patente al figlio Cosimo senza l’esame. «Grazie a Giuseppe Amato che ripeteva “alla motorizzazione comandiamo noi”» ha detto il tenente. Il difensore di Amato ha contestato le posizioni degli inquirenti sui presunti legami con il clan della Camorra e ha portato in aula le assoluzioni (sia in primo grado che in Appello) da queste accuse in diversi procedimenti.