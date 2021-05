«Patente sequestrata, ma lei non c’entra» 

Una patente sequestrata in modo «anomalo» un mese e mezzo fa per omissione di soccorso in un investimento di due pedoni avvenuto in viale Colombo. E una relazione che attenuerebbe la posizione della stessa conducente che il giorno dopo l’incidente si è presentata dagli agenti della Polizia locale. Eppure una cagliaritana di 35 anni, assistita dall’avvocata Anna Maria Busia, è ancora senza il suo documento di guida. «Ho presentato un’istanza per accertare la legittimità del sequestro della patente», spiega il legale. «Inoltre la stessa ricostruzione della dinamica fatta dagli operatori della Municipale esclude un pieno coinvolgimento della mia assistita». Intanto la donna si trova a dover superare diversi disagi dovendo viaggiare per lavoro.

Il sequestro

L’incidente risale allo scorso 6 aprile. Come emerso dagli accertamenti della Polizia locale, un’auto avrebbe tamponato una Volkswagen finita su due pedoni (una 50enne e una diciassettenne, accompagnate in ospedale e successivamente dimesse con assegnati 30 giorni di cure) che stavano attraversando la strada in viale Colombo. La conducente della prima vettura si sarebbe poi allontanata dal luogo dell’incidente. Per gi agenti della Municipale è stata una fuga con omissione di soccorso. Il giorno dopo la donna si è presentata dai poliziotti per spiegare di «aver assistito a un incidente». È stata poi convocata un’altra volta perché non era stata fatta la fotocopia della patente. «Invece», evidenzia l'avvocata Busia, «quando la mia assistita si è recata in caserma si è vista sequestrare il documento». Una modalità, secondo la tesi difensiva, insolito come sostenuto in un’istanza presentata in Procura con la richiesta di verificare la legittimità dell’atto.

I rilievi

E sempre secondo l’avvocata della conducente, la ricostruzione escluderebbe il coinvolgimento diretto della donna nell’investimento. Nonostante questo la patente è sempre sotto sequestro. Dopo l’incidente anche alla conducente della Volkswagen era stata ritirata la patente. Su quanto accaduto sono ancora in corso tutti gli accertamenti da parte degli agenti della sezione Infortunistica e di quella Investigativa della Municipale. Deve essere appurata con certezza la dinamica dell'incidente. In particolare se l'investimento si avvenuto prima o dopo il tamponamento e se l’urto sia stata determinante per far finire la seconda auto sui due pedoni. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA