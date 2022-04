Pastorizia, vertice con il Ministro  

Il Ministro gli riserva l’onore della Sala più importante del Palazzo dell’Agricoltura, quella dei Consigli Superiori. Loro, i delegati dei Pastori Sardi, quelli della protesta più dura della storia della Sardegna, però, non si fanno incantare. Questa volta le porte di Roma non si aprono a suon di latte rovesciato nelle strade calde dell’Isola, ma con un documento, nove pagine che sanno di piano strategico, difficile da smontare anche per i più refrattari al riequilibrio agricolo tra nord e sud, tra le aree povere e quelle opulente. Nel “parlamentino” agricolo a ricevere la delegazione sarda c’è Stefano Patuanelli, Ministro cinque stelle alle Politiche Agricole. L’incontro non è pro forma . I pastori spiegano, argomentano e spiazzano coloro che li vorrebbero sempre protesi alla sola protesta. Sul tavolo c’è una piattaforma dettagliata, con un motivo conduttore: «Non vogliamo niente di più di quello che hanno le altre Regioni e gli altri comparti agricoli». La pattuglia sarda con uno dei leader della rivolta di tre anni fa, Gianuario Falchi, Fabio Pisu, referente del documento, Antonio Doa e Gianluigi Argiolas è chiara: «Chiediamo riequilibrio, vogliamo che cessi la discriminazione verso il nostro settore e i nostri terreni, in pratica verso la Sardegna». Al capo del Ministero non glielo mandano a dire: «Nella nuova Pac 2023-2027, la pianificazione agricola comunitaria, i terreni agricoli nel resto d’Italia avranno compensazioni sino a 2.000 euro ad ettaro, in Sardegna di 132 euro. Vi chiediamo di restituire alla nostra terra il maltolto, vogliamo cancellare quella visione che ha sempre considerato il nostro bosco un limite, non un valore della pastorizia». In ballo c’è un’agricoltura a due velocità: «Ci sono aree del Paese che stanno chiedendo la banda larga nelle aziende agricole, da noi mancano ancora l’energia elettrica e le strade. Quel divario va colmato, perchè anche noi vogliamo competere, non inseguire». Questa volta è difficile usare l’Europa come scusa per respingere le rivendicazioni sarde: «Le strategie europee - incalzano i pastori - indicano come condizioni ambientali e agropastorali ideali le stesse della Sardegna. E non è un caso che sia stata proprio Bruxelles a chiedere all’Italia di rivedere il proprio piano nazionale tenendo conto di questa nuova visione. Non recepirle significa violare gli obiettivi europei e continuare a discriminare i sardi».

Basta discriminazioni

L’occasione per la delegazione sarda, sbarcata a Roma ieri mattina, è ghiotta. Ad ascoltarla con la giusta attenzione, per due ore di confronto serrato, ci sono il Ministro Patuanelli e Giuseppe Blasi, il Capo Dipartimento delle politiche europee, uno degli uomini più potenti degli uffici di Roma. Il confronto è serrato, sia sul piano sostanziale che tecnico. Il capo del Ministero capisce che le argomentazioni dei pastori sardi sono ancorate a presupposti solidi. Difficile non prendere atto delle discriminazioni del passato e quelle che si configurano per il futuro, altra questione, però, è recepirle. Del resto è chiaro che se si restituisce il «maltolto» alla Sardegna da qualche parte Patuanelli dovrà tagliare. Il Ministro lascia intuire il cuore del problema: togliere i soldi, molti, a chi già li ha. Ma non chiude la porta in faccia alla piattaforma sarda, anzi. Quella “convergenza” dei titoli agricoli, in pratica il riequilibrio della compensazione economica del reddito agricolo, tra Sardegna e resto d’Italia, non può restare inascoltata. Patuanelli, da ingegnere dedito alla cura dei campi, preferisce non fare azzardi nel campo minato delle lobby e delle pretese dei “ricchi” sempre ben attrezzati per non perdere niente. Ed è per questo motivo che si «impegna» a mettere, nel più breve tempo possibile, nero su bianco una proposta per la “convergenza mirata”, ovvero un riequilibrio che incida in maniera puntuale nei settori più delicati a partire dall’ovicaprino escluso dall’Eco-schema agricolo. Il Governo ha tempo sino al 30 giugno per proporre all’Europa le modifiche del Piano strategico. Pattuanelli ha ben chiaro il documento dei Pastori Sardi che considera “un contributo serio e concreto” per la nuova politica agricola. Il mondo delle campagne attende una risposta scritta, con una premessa: «Abbiamo tutta l’estate per protestare se le nostre rivendicazioni non saranno accolte».

