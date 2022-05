Pastori resilienti da mezzo secolo 

«Ci sono stati anni difficili – commenta il presidente Leonardo Salis, in questi giorni impegnato alla fiera “Cibus” di Parma - a causa dei vari lockdown che hanno impattato negativamente sulla domanda legata al turismo, ma siamo rimasti competitivi diversificando l’offerta, ad esempio uscendo da vincoli di mercato troppo dipendenti dalla domanda di pecorino romano». Durante la crisi del prezzo del latte di qualche anno fa, la Coop di Dorgali fu tra le poche a garantire ai suoi soci un prezzo minimo d’acquisto, grazie ad accordi vantaggiosi con aziende come Biraghi.

Il 2022 segna un anniversario importante per il mondo agropastorale dorgalese e per tutta la comunità: compie cinquant’anni di vita la Cooperativa Pastori di Dorgali, una delle più importanti realtà imprenditoriali del paese.

Pionieri

Era il 1972 quando un gruppo di allevatori decise di dar vita a un caseificio che nel giro di pochi anni sarebbe diventato il punto di riferimento per centinaia di allevatori. Sulla scia della pionieristica impresa dei viticoltori con la Cantina sociale, anche gli allevatori dorgalesi diedero vita a una realtà che oggi conta circa 200 soci e un fatturato che supera i 10 milioni di euro e la colloca fra le prime venti imprese della provincia di Nuoro.

Resilienza e inventiva

«Ci sono stati anni difficili – commenta il presidente Leonardo Salis, in questi giorni impegnato alla fiera “Cibus” di Parma - a causa dei vari lockdown che hanno impattato negativamente sulla domanda legata al turismo, ma siamo rimasti competitivi diversificando l’offerta, ad esempio uscendo da vincoli di mercato troppo dipendenti dalla domanda di pecorino romano». Durante la crisi del prezzo del latte di qualche anno fa, la Coop di Dorgali fu tra le poche a garantire ai suoi soci un prezzo minimo d’acquisto, grazie ad accordi vantaggiosi con aziende come Biraghi.

La strategia

«Noi vendiamo prodotti che non restano indifferenti al passare del tempo - spiega Salis - e uno stallo del mercato comporta perdite di peso sui formaggi freschi e semi stagionati. Una continua cura del prodotto per garantirne la conservazione fa levitare i costi, per cui è fondamentale un’attenta programmazione di produzione e commercializzazione». Oggi il prezzo del pecorino romano è tornato alle stelle e la Cooperativa Pastori di Dorgali, che produce una trentina di formaggi diversi, è meno avvantaggiata rispetto a chi si è concentrata sul prodotto d’esportazione per eccellenza: «Crediamo che la diversificazione dell’offerta ci tuteli maggiormente dalle fluttuazioni del mercato», spiega Salis.

Sfide future

Uno sguardo al futuro, se si pensa alle crisi internazionali e ai continui aumenti dei costi energetici, non può che porre nuove sfide legate al contenimento dei costi di produzione, che hanno portato la Coop Pastori di Dorgali a dotarsi di un mangimificio, vera ancora di salvezza a fronte di continui aumenti del costo di foraggio e mangimi. Innovazioni che continuano oggi, per ultima la trasformazione di un magazzino in una mega cella per la stagionatura dei formaggi dop a temperatura e parametri ambientali controllati: un investimento superiore al milione di euro realizzato col Bonus per il Mezzogiorno e credito d’imposta, che si accompagna ad altri progetti quali un piccolo impianto per la produzione di pasta fresca, “seadas” e “casadinas”.

