Pastori a processo con protesta 

L’8 febbraio del 2019 si ritrovarono sulla Statale 131 Dcn all’altezza di Siniscola, bloccando e rallentando il traffico della auto dirette ad Olbia, durante la protesta dei pastori contro il prezzo basso del latte. Ieri dieci di quei pastori, che parteciparono alla manifestazione versando anche il latte sull’asfalto, protesta che coinvolse decine e decine di persone, sono stati rinviati a giudizio dal Gip del Tribunale di Nuoro, Teresa Castagna. Dovranno comparire davanti al Collegio il prossimo 16 novembre per rispondere del reato di blocco stradale, con aggravante del numero di persone.

Il rinvio

Ieri mattina alle 12 davanti al giudice sono comparsi Giovanni Domenico Carta, 60 anni, Gian Piero Dalu, 50 anni, Stefano Spanu, 34 anni, Giovanni Puggioni, 32 anni, Giovanni Graziano Contu, 58 anni, Salvatore Murgia, 45 anni, Nicola Spina, 59 anni, Mario Conteddu, 46 anni, tutti di Siniscola e Giacomo Spina, 63 anni di Irgoli. A difenderli gli avvocati Francesco Lai, Francesco Pala, Adriano Sollai, Michele Zuddas e Giulia Lai. Molti di loro hanno voluto partecipare all’udienza al quarto piano del tribunale barbaricino, mentre all’esterno del palazzo di giustizia, un gruppo di sostenitori e l’associazione “Libertade” tenevano un sit-in di protesta, sulla libertà di manifestare.

Il sit-in

Sulle gradinate del palazzo di giustizia gli striscioni di solidarietà di Sardigna Natzione e Libertade: «Le lotte non si processano», recitava un cartellone issato da alcuni attivisti. «Combatteremo fino alla fine per il diritto dei lavoratori a manifestare il proprio disagio», ha detto il leader di Sardigna Natzione Bustianu Cumpostu, mentre a manifestare c’era anche qualche sindaco. «Sono qui per difendere i nostri allevatori e il diritto a manifestare per migliorare le condizioni del lavoro – ha detto Maddalena Agus, sindaca di Olzai – I diritti sono diritti, ma in Italia sembra che questo non valga per tutti». Mercoledì, invece, si era aperto il processo a carico di altri quattro allevatori protagonisti di una manifestazione avvenuta il 13 febbraio sempre sulla 131 Dcn, al bivio di Lula. .)

