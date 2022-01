Pastore morto, si indaga per omicidio 

Iniziati gli accertamenti del medico legale Roberto Demontis, che comunque ha chiesto maggior tempo per consegnare l’esito dell’autopsia effettuata martedì sera, la sostituta procuratrice Diana Lecca ha aperto ieri il fascicolo con l’ipotesi di omicidio volontario, anche se già dal giorno prima gli esperti del Nucleo investigativo dei Carabinieri hanno iniziato a lavorare seguendo l’ipotesi della morte violenta e non della fatalità. Le fratture al cranio e le tre ferite – stando alle poche indiscrezioni filtrate – non sarebbero state provocato da alcun oggetto presente nell’area del rinvenimento del cadavere. Due le ipotesi, dunque, che sia stato ucciso in un altro luogo e poi spostato, oppure che sia stato colpito con oggetti che siano stati portati via da chi ha commesso il delitto. Antonangelo Lecca, inoltre, sarebbe stato trovato con le braccia incrociate, una posizione innaturale con un’ipotesi di una caduta accidentale dalla bici.

Potrebbe essere stato aggredito e ucciso da una o più persone, forse anche il giorno stesso della sua scomparsa a ridosso di Capodanno. Sul fatto che Antonangelo Lecca sia stato ucciso ormai gli inquirenti non sembrano avere più dubbi: il 56enne di Barrali ritrovato senza vita domenica scorsa nei pressi di un torrente della zona, aveva tre profonde ferite al cranio non compatibili con una caduta dalla sua bicicletta, trovata a poca distanza dal corpo.

Omicidio volontario

Iniziati gli accertamenti del medico legale Roberto Demontis, che comunque ha chiesto maggior tempo per consegnare l’esito dell’autopsia effettuata martedì sera, la sostituta procuratrice Diana Lecca ha aperto ieri il fascicolo con l’ipotesi di omicidio volontario, anche se già dal giorno prima gli esperti del Nucleo investigativo dei Carabinieri hanno iniziato a lavorare seguendo l’ipotesi della morte violenta e non della fatalità. Le fratture al cranio e le tre ferite – stando alle poche indiscrezioni filtrate – non sarebbero state provocato da alcun oggetto presente nell’area del rinvenimento del cadavere. Due le ipotesi, dunque, che sia stato ucciso in un altro luogo e poi spostato, oppure che sia stato colpito con oggetti che siano stati portati via da chi ha commesso il delitto. Antonangelo Lecca, inoltre, sarebbe stato trovato con le braccia incrociate, una posizione innaturale con un’ipotesi di una caduta accidentale dalla bici.

Scena del crimine

La pm Lecca ha affidato le indagini agli uomini del Nucleo investigativo dei Carabinieri guidati dal tenente colonnello Nicola Pilia. Già martedì gli investigatori dell’Arma hanno effettuato un sopralluogo col magistrato sul luogo del rinvenimento del corpo, ma l’indagine si annuncia estremamente complicata. Già di loro, gli omicidi di campagna presentano un tasso di difficoltà superiore perché la scena del crimine rende più complessa la ricerca e la classificazione dei reperti di prova. In più il corpo di Lecca sarebbe rimasto tra gli otto e nove giorni esposto alle intemperie, esposto alle intemperie che potrebbero aver cancellato elementi utili agli investigatori.

L’indagine

Sta di fatto che la Procura ha dato ordine di avviare tutti gli accertamenti tecnici sulle utenze telefoniche della vittima, mandando i carabinieri a sentire familiari e amici del 56enne ucciso. Si scava nella vita di Antonangelo Lecca per provare a capire se avesse litigato con qualcuno o se, nel suo passato, abbia avuto contrasti che possano aver dato origine a rancori tali da diventare il movente di un omicidio. Per ora ogni pista è aperta, ma su una cosa gli inquirenti non sembrano avere più dubbi: l’uomo è stato ucciso, massacrato da una o più persone forse già poche ore dopo il suo ultimo avvistamento.

