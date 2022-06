Pasticcio schede elettorali  

La campagna elettorale impazza, eppure a tre giorni dall’appuntamento con le urne ci sono circa 2500 oristanesi che non sanno ancora dove andare a votare. O meglio, sanno quale sarà la sede del seggio, ma non hanno la tessera elettorale aggiornata. Un vero pasticcio che rischia di creare disagi e innescare polemiche, anche se negli uffici di Palazzo Scolopi è già iniziata una corsa contro il tempo per cercare di risolvere la situazione. «Il diritto di voto sarà garantito a tutti» ripetono. E intanto uno dei candidati alla carica di sindaco chiede un intervento urgente della Prefettura.

Il problema

Il caos esplode nel quartiere Sacro Cuore, dove solitamente era sede di seggio la scuola media Grazia Deledda che però da quasi due anni è chiusa per motivi di sicurezza (gli studenti sono stati trasferiti all’istituto Frassinetti). Ed ecco che qualche mese fa è stato posto il problema di individuare una nuova sede elettorale, poi il 12 maggio scorso il Comune ha comunicato che «le sezioni elettorali 27 e 28 da quest’anno cambiano sede e si trasferiscono definitivamente nella scuola primaria Sacro Cuore di via Cima» si legge sul sito istituzionale dell’amministrazione. Tutto risolto? Assolutamente no, perché c’è subito un altro problema: sulle tessere elettorali dei cittadini che risiedono nella zona Sacro Cuore sono ancora riportati le vecchie sezioni.

Corsa contro il tempo

Nell’ufficio elettorale di piazza Eleonora si sono messi subito al lavoro, tessere già ristampate ma devono essere consegnate a tempo di record per evitare qualsiasi disguido e consentire a tutti gli elettori di poter esprimere la propria preferenze senza intoppi. Inizialmente si era ipotizzato di invitare i cittadini a recarsi in Comune per ritirare la scheda nuova, ma dall’ufficio elettorale hanno fatto sapere che saranno consegnate a domicilio. Si dovrà quindi correre per cercare di risolvere tutto entro tre giorni.