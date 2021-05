Pasticcio privacy, paga tutto il Comune 

Sul campo della privacy il Comune nel 2015 è scivolato diverse volte. E a distanza di di sei anni si paga il conto di quelle sviste: l'amministrazione deve sborsare 20 mila euro per la sanzione affibbiata dal Garante per aver pubblicato nomi, cognomi e indirizzi dei cittadini morosi per le multe. Resta ancora aperta intanto l'altra partita legata alla pubblicazione dei beneficiari dei contributi del canone di locazione.

La stangata

Il Comune paga per aver pubblicato nel proprio sito istituzionale i nomi degli automobilisti che avevano violato le norme del codice stradale. All’epoca c'erano state accese proteste da parte degli interessati che ritenevano violata la propria privacy, c’era stata anche la segnalazione da parte di Adiconsum al Garante della protezione dei dati personali che il 3 agosto 2015 aveva comunicato al Comune di aver riscontrato una condotta non conforme alla disciplina che regola la materia e si era riservato di «verificare i presupposti per la contestazione della relativa violazione». Dopo i vari accertamenti, il Garante aveva contestato ufficialmente la violazione e chiuso con una sanzione da 20 mila euro. Il Comune non si era arreso e, con il proprio legale Gianna Caccavale, aveva chiesto l’archiviazione e l’annullamento della pratica (o in via subordinata la riduzione della sanzione amministrativa). «A questi ultimi scritti difensivi – sostiene infatti la Giunta comunale - sarebbe dovuta seguire l’ordinanza di archiviazione». Nel frattempo è arrivata la notifica della cartella delle Entrate, a cui il Comune fa seguito chiedendo al Tribunale la sospensione dell’efficacia per gravi motivi. La richiesta però viene giudicata troppo generica ed è bocciata. Ed ecco che il Comune «onde evitare ulteriori danni» si legge nel provvedimento, ha deciso di pagare subito all’Agenzia delle Entrate la sanzione di 20 mila euro (più 1.205,88 euro per oneri di riscossione e notifica). Ma c’è ancora una speranza di avere quelle somme indietro. Nel caso in cui l’udienza (fissata il prossimo 26 novembre per entrare nel merito della vicenda) dovesse risolversi a favore del Comune, scatterà l’azione di rivalsa nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e verso terzi per avere rimborsata quella somma.

Il caso affitti

L'altra questione aperta era nata dopo la segnalazione dell’Adiconsum per la pubblicazione dei beneficiari dei contributi sui canoni di locazione e di altri tributi. Anche in questo caso il Garante della protezione dei dati personali aveva comunicato al Comune di aver evidenziato una condotta non conforme alla disciplina che regola la materia e al termine delle verifiche aveva contestato l’ammenda di 20 mila euro. Il Comune anche in quel caso aveva ribattuto chiedendo l’archiviazione e l’annullamento della pratica (o in via subordinata la riduzione della sanzione amministrativa). La questione è ancora aperta ma lo sviluppo della prima parte traccia un cammino ben preciso e dice che nonostante il tempo passi, i conti marciano soprattutto se a battere cassa è l’Agenzia delle Entrate e di mezzo ci sono sia il garante della Privacy che la Giustizia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

20

Mila

euro è la sanzione che il Garante della privacy ha disposto per il Comune per aver pubblicato sul sito istituzionale i nomi dei cittadini morosi

4

Denunce

erano state presentate dall’Adiconsum e da numerosi cittadini per segnalare le presunte violazioni della privacy. Una partita al momento è chiusa anche se nell’udienza del 26 novembre i giochi potrebbero riaprirsi