Passo a tre a Tertenia, Monni solitario a Baunei 

È Stefano Monni l’unico candidato sindaco di Baunei. Avvocato di 47 anni, è in corsa per raccogliere l’eredità amministrativa di Salvatore Corrias. Stesso scenario anche a Talana, dove l’unico ad aver depositato la civica (Talana rinasce nel cuore) è Christian Loddo (47), docente di Lettere allo Ianas di Tortolì. La mancata presentazione di liste alternative è l’unica novità rispetto al quadro elettorale ipotizzato fino a venerdì. Il quorum come avversario ce l’avrà anche Anna Assunta Chironi (51), capo dell’esecutivo uscente a Triei, laureata in Giurisprudenza.

Tutto secondo copione anche a Tertenia dove sarà lotta all’ultimo voto fra i tre tenori sulla scena: l’uscente Giulio Murgia (43), professione geometra, Franco Lai (61), imprenditore, e Guido Pisu (72), docente in congedo. A Lotzorai il duello è tutto tra Antonello Rubiu (58), ispettore forestale che corre per il terzo mandato consecutivo, e il capo della minoranza, Cesare Mannini (43), geometra.

Corsa solitaria

A Baunei, Talana e Triei l’avversario per i tre candidati non sarà in carne e ossa, bensì virtuale. Per l’elezione di Stefano Monni, Christian Loddo e Anna Assunta Chironi basta raggiungere il 40 per cento dei votanti. A Baunei e Talana i gruppi alternativi, che facevano riferimento a Vincenzo Secci e Agostino Murgia, non sono riusciti a chiudere il cerchio. «Con un gruppo di sei donne e sei uomini abbiamo lavorato per costruire una proposta che in questo mese di campagna elettorale illustreremo con serenità e fiducia alla comunità baunese», è stato il primo commento dell’aspirante primo cittadino che guida la lista civica “Per Baunei e Santa Maria”. A Talana Christian Loddo (47) confida di poter interrompere il periodo di commissariamento iniziato lo scorso anno: «Siamo persone libere, dotate di buona volontà, non legate a interessi particolari, che hanno deciso di mettere a disposizione le proprie forze, il proprio tempo e il proprio ingegno per il bene della comunità».

A Triei Anna Assunta Chironi è l’unica che aspira alla poltrona più ambita del paese. Lo fa nel segno della continuità con a seguito dieci candidati consiglieri, cinque dei quali uscenti. Fra gli altri hanno lasciato l’attività amministrativa i vice sindaci Andrea Tangianu e Mario Cannas.

La bagarre

Tertenia era stata annunciata la piazza numericamente più calda della tornata autunnale e così è stato. Trentasei aspiranti consiglieri candidati nelle tre liste: Unidade dell’uscente Giulio Murgia (confermati tre consiglieri di maggioranza più due assessori, Barbara Demurtas e Mariano Mereu), Progetto Tertenia-crescere insieme di Franco Lai (del Consiglio uscente l’unico candidato è Andrea Marci, proveniente dall’opposizione) e Volare alto di Guido Pisu (che dalla minoranza uscente ha candidato Maria Tina Crispu e Virgilio Conchedda). A Lotzorai con il sindaco uscente Rubiu si ricandidano quattro componenti della maggioranza fra i quali gli assessori Esquilino Cinus (vicesindaco), Maria Grazia Tosciri e Michele Nieddu, mentre con Mannini figurano anche i due dissidenti di maggioranza, Ugo Serra e Fabrizio Carta, più il consigliere di opposizione Giovanni Garau.

Ingegneri

A Ulassai sarà sfida tra ingegneri. Gian Luigi Serra, 41 anni, sindaco uscente guiderà la lista “Viviamo Ulassai”. Accompagneranno Serra anche in questa avventura l’attuale vicesindaco Antonello Orrù, gli assessori Alberto Pilia e Paoletta Rossi e i consiglieri Franco Deiana e Michele Moi. Sarà Giovanni Soru, 69 anni, a sfidare alle urne Serra. A capo della lista “Il cantiere” Soru porta con sé dodici candidati alla carica di consigliere. Giovanni Soru si candida per il suo quinto mandato. È stato primo cittadino di Ulassai infatti dal 1988 al 1997 e ancora dal 2001 al 2011. Quattro su dieci le donne nella lista di Serra quattro su dodici in quella di Soru.

Anche a Cardedu ufficializzata la sfida a due. Si presenta per il suo secondo mandato il sindaco uscente Matteo Piras, 43 anni, il suo avversario è Giacomo Pani (51). Piras, ingegnere, è a capo della lista Cardedu si rinnova e continua. Con lui l’attuale vicesindaco Marco Demurtas e l’assessore ai Lavori pubblici Marcello Vacca. In lizza con Piras dodici candidati consiglieri (tre donne). Giacomo Pani, segretario Cgil Nuoro - Ogliastra guida la lista: Ricostruiamo per il futuro. Corrono con lui nella lista undici aspiranti consiglieri. Tanti giovani e anche in questo caso tre donne.

