Passi carrai, tre mesi per pagare 

Stop a scivoli fai da te e ingressi improvvisati davanti ad abitazioni e garage lungo i marciapiedi della città. Dopo quasi vent’anni, la tassa sui passi carrabili torna ufficialmente in vigore con il via libera al regolamento sul rilascio delle concessioni approvato durante l’ultima riunione del Consiglio comunale. Un documento studiato dall’amministrazione comunale per mettere ordine in una città dove si contano quasi 9mila passi carrabili, più che raddoppiati negli ultimi anni. Ora i quartesi avranno tempo sino a fine ottobre per mettersi in regola, chiedere l’autorizzazione e pagare il tributo comunale. «Uno strumento necessario per mettere ordine in città», spiega l’assessora alla Viabilità Barbara Manca. Astenuti i gruppi di minoranza, da subito contrari alla reintroduzione della tassa.

Il canone

Il documento è stato definito in commissione Urbanistica, con la costante collaborazione di assessorato alla Viabilità e Polizia locale. «Tutti hanno dato un contributo importante per produrre un regolamento cucito sulle esigenze della città», ha sottolineato il presidente della commissione Stefano Busonera. «Siamo uno dei pochissimi Comuni in Italia che incomprensibilmente questa tassa l’ha abolita, parliamo di vent’anni di canone non pagato, risorse che avremmo potuto impegnare per rafforzare la squadra di vigili urbani. A nessuno – ha aggiunto – piace dover pagare altre tasse, ma in questo caso è un’opportunità per mettere ordine in un comparto dove da troppi anni regna il caos».

La mappa in città

Lo dimostrano i numeri: i passi carrabili in città sono passati da 4mila - mappati quando ancora la tassa in città si pagava - a circa 9mila rilevati nelle ultime settimane. «Il recente censimento ne ha individuato altri 5mila, ovviamente tutti da verificare caso per caso», ha spiegato il presidente della commissione. Definiti anche gli importi, da 62 a 75 euro a seconda della grandezza del passo carrabile richiesto: tutte risorse che il Comune incasserà nei prossimi mesi e destinate all’assunzione di nuovi agenti della Polizia locale. Nel regolamento sono anche previste delle eventuali deroghe, nel rispetto del codice della strada e sempre con apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia locale. «Una fra tutte la possibilità di avere i primi due metri di spazio di manovra gratuiti, un dettaglio sul quale ci siamo battuti tutti, compresi gli esponenti di minoranza presenti in commissione», ha sottolineato l’esponente della maggioranza Busonera. Tra gli obiettivi anche quello di avere un ufficio unico in Municipio al quale rivolgersi per la concessione del passo carrabile.

L’opposizione

Via libera, dunque, senza i voti della minoranza che si è astenuta. «Se questo documento non servisse per regolamentare una tassa odiosa come quella dei passi carrabili sarebbe perfetto», ha detto Martino Sarritzu, capogruppo di Quartu Nuova, «ma parliamo di un tributo particolarmente antipatico, inventato solo per fare cassa».

