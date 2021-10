Passi carrai, la tassa va a rilento 

Poco più di 600 euro incassati, a fronte dei 187mila previsti per i passi carrabili storici presenti in città, almeno per quelli autorizzati - circa 3mila - ma che da quasi due decenni non venivano pagati dopo lo stop al tributo comunale.

Versamento che di fatto va al rallentatore, nonostante la scadenza alle porte: 31 ottobre per chi ha già ricevuto a casa il bollettino, entro pochi giorni se l’avviso di pagamento dovesse arrivare dopo la fine del mese. «Una tassa dovuta e che da troppo tempo non veniva pagata», ribadisce il vicesindaco Tore Sanna con un nuovo appello rivolto ai cittadini. «Capisco che la reintroduzione crei qualche perplessità, ma i quartesi devono capire che le risorse incassate ci consentiranno di dare maggiori servizi per la sicurezza delle strade cittadine, a partire dall’assunzione di nuovi vigili urbani».

Flop di regolarizzazioni

La recente mappatura, stilata dal Comune in occasione dell’approvazione del nuovo regolamento, parla di circa 9mila passi carrabili in tutta la città, di cui 6mila nuovi spuntati negli ultimi anni. Alcuni regolari, altri no, tanto che poco più di un mese fa è partita la corsa per richiedere le autorizzazioni: istanze che per ora si fermano a 209. Bassa anche la somma incassata sinora: 614 euro - cifra aggiornata a inizio settimana - a fronte dei 187mila prevista per i primi quasi 3mila avvisi di pagamento già inviati casa per casa.

Un ritardo che per ora non sarà punito. Chi ha già ricevuto il bollettino a domicilio deve pagare entro fine ottobre, come già annunciato dal Comune alcune settimane fa, se l’avviso di pagamento arriverà a inizio novembre si avrà a disposizione qualche giorno in più per saldare. Ma di fatto non sarò applicata nessuna sanzione sino a fine anno.