Passi carrabili, ultimatum ai 5mila abusivi 

«Il problema va risolto, diamo ancora un po’ di tempo per regolarizzare autorizzazione e pagamento, poi saranno inevitabilmente applicate le sanzioni previste per legge», annuncia il presidente della commissione Viabilità e Urbanistica Stefano Busonera.

Troppo poche, tanto che ora il Comune lancia un ultimatum ai quartesi che devono mettersi in regola: nessuna mora per chi presenta l’istanza sino al 15 aprile, ma dal giorno successivo finisce la tolleranza.

Appena 600 richieste di autorizzazione circa a fronte degli oltre cinquemila nuovi passi carrabili spuntati in città negli ultimi anni.

Troppo poche, tanto che ora il Comune lancia un ultimatum ai quartesi che devono mettersi in regola: nessuna mora per chi presenta l’istanza sino al 15 aprile, ma dal giorno successivo finisce la tolleranza.

Tempo quasi scaduto

«Il problema va risolto, diamo ancora un po’ di tempo per regolarizzare autorizzazione e pagamento, poi saranno inevitabilmente applicate le sanzioni previste per legge», annuncia il presidente della commissione Viabilità e Urbanistica Stefano Busonera.

La reintroduzione della tassa sui passi carrabili era stata annunciata alla fine del 2020. Tributo che di fatto è tornato in auge dopo quasi vent’anni di assenza, stoppato dall’allora sindaco Davide Galantuomo. Da allora nessun pagamento previsto, e la diffusione del fenomeno di scivoli fai da te nei marciapiedi della città. Nei mesi scorsi era stato approvato anche il nuovo regolamento, dove - oltre alla disciplina sulle autorizzazioni dei passi carrabili - venivano definiti anche i costi: una media di 72 euro a concessione, importo che varia a seconda della lunghezza richiesta. Nel documento venivano definite anche eventuali deroghe, nel rispetto del Codice della strada e sempre a seguito di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia locale: una fra tutte la possibilità di avere i primi due metri di spazio di manovra gratuiti.

Gli avvisi mesi fa

Il via alle richieste di autorizzazione per i nuovi passi carrabili spuntati nelle strade cittadine risale allo scorso ottobre, seguito dall’invio degli avvisi di pagamento per i quattromila quartesi in possesso di regolare passo carrabile da anni, anche se di fatto non veniva richiesto il versamento del tributo. «La maggior parte risulta stia pagando la tassa riferita allo scorso anno e a quello in corso», precisa Busonera. «Capisco le difficoltà legate al momento che viviamo, ma si tratta di una tassa obbligatoria per legge con una media di 70 euro circa all’anno da pagare a fronte di maggiori servizi per tutta la città, a partire dalla Polizia locale che verrà rafforzata con nuove assunzioni grazie alle risorse che saranno incassate».

I 5mila passi fantasma

Il problema si concentra negli oltre 5mila nuovi passi carrabili comparsi negli ultimi anni. Alcuni regolari, altri probabilmente no. «Proprio per questo è necessario fare richiesta di autorizzazione», spiega Busonera. Due le modalità per presentare le domande: online tramite il sito ufficiale del Comune, oppure in formato cartaceo presentandosi negli uffici di Abaco - in via Irlanda - la società che di fatto gestisce il servizio comunale.

«Per andare ulteriormente incontro ai cittadini», aggiunge Busonera, «abbiamo anche deciso di snellire le procedure burocratiche da seguire per presentare la pratica: oltre ai dati del cittadino, serviranno solo i dati catastali dell’abitazione o la copia della concessione edilizia, e una fotografia del passo carrabile esistente».

Ultima chiamata

La scadenza slitta da inizio febbraio a metà aprile. «Ultimo periodo di tolleranza», avvisa il presidente della commissione Viabilità, «dopodiché i proprietari di tutti quei passi carrabili per i quali non è stata presentata nessuna richiesta, riceveranno a casa l’avviso di pagamento con tanto di sanzioni applicate in base alla normativa».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata