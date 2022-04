Passi carrabili, errori e polemiche 

Doppie richieste di pagamento, avvisi recapitati a indirizzi in alcuni casi sbagliati, e file interminabili per segnalare errori e chiedere l’annullamento del tributo richiesto. La riscossione della tassa sui passi carrabili - gestita dalla società Abaco per conto del Comune - si trasforma in un caos, a pochi giorni dalla scadenza - 15 aprile - per mettersi in regola. «Una situazione intollerabile, il Comune intervenga per mettere ordine e aiutare i cittadini alle prese con questo disagio», dice il leader del centrodestra Christian Stevelli. «Chiediamo ai quartesi un po’ di pazienza massima collaborazione», replica il presidente della commissione Viabilità Stefano Busonera. «Gli avvisi di pagamento sbagliati saranno cancellati e tutto verrà risolto, e soprattutto nessuno pagherà quello che non è dovuto».

La polemica

Decine le segnalazioni concentrate negli ultimi giorni. «La società incaricata per il controllo e la gestione dei pagamenti sta procedendo in maniera indiscriminata, e senza le dovute verifiche», sottolinea Stevelli che parla di «invio delle richieste paradossalmente indirizzate anche a chi non possiede un passo carrabile ma un semplice scivolo o un portoncino d’ingresso dislocato nella propria abitazione. Nelle ultime ore», aggiunge, «centinaia di persone si sono dovute recare presso gli uffici della società al fine presentare un reclamo e ricevere spiegazioni in merito ai bollettini pervenuti, sottraendo tempo prezioso agli impegni di lavoro e alla famiglia».

Alcuni avvisi sono stati già annullati, intanto le segnalazioni accendono il dibattito politico in Consiglio comunale. «Una situazione intollerabile», commenta ancora Stevelli a nome del centrodestra, «auspichiamo una maggior sensibilità da parte dell’amministrazione comunale per porre rimedio ad un disagio economico che sta gravando pesantemente sui cittadini. In linea con quanto già sollecitato dal nostro gruppo, nel momento di approvazione della tassa, per assicurare almeno la massima chiarezza e trasparenza sulle modalità di riscossione del tributo». Sulla stessa linea il capogruppo di Fdi Michele Pisano: «Serve venire incontro al cittadino senza complicargli la vita ulteriormente. Quello che chiediamo sono risposte e chiarimenti immediati».

Le mosse