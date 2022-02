Passi carrabili, caccia agli abusivi 

Caccia ai furbetti del passo carraio. Grazie al Progetto Oscar sono state localizzate e completate le schede informative per la mappatura di 620 accessi carrabili e 134 soste riservate ai disabili. Una novità molto importante, come sottolineato dal Comandante della Polizia locale Massimiliano Zurru: «Per quanto riguarda i passi carrabili, la mappa adesso indica quelli ufficiali. Questo quindi ci consente di sapere quali invece sono quelli abusivi, e di conseguenza attivare un sistema di controllo e sanzioni verso chi non è in regola».

La novità

Per quanto riguarda gli stalli di sosta per le persone disabili, invece, «questa mappatura non è che un punto di inizio verso un servizio più completo. Abbiamo in programma lo sviluppo di un’applicazione che si potrà scaricare sul cellulare, tramite la quale gli utenti disabili potranno sapere se un determinato parcheggio è libero oppure no. La mappatura serve anche in questo caso». Saverio De Roma, consigliere comunale di maggioranza nonché presidente della commissione viabilità, traffico e sicurezza urbana, dichiara: «La nostra amministrazione sta puntando molto sulla tecnologia. Grazie a questo progetto, finanziato con i fondi del Piano nazionale per la sicurezza stradale, svilupperemo il catasto delle strade e della segnaletica. Un sistema all’avanguardia che ci permette, con una semplice ricerca, di visualizzare i vari punti catalogati e geolocalizzati con una mappatura di 620 passi carrabili e 134 soste riservate ai disabili nel Comune di Monserrato».

Gli obiettivi

L’assessore della Viabilità Raffaele Nonnoi aggiunge: «Le due mappature hanno una valenza molto importante. Prima di tutto perché, per quanto riguarda i posti dedicati ai nostri cittadini disabili, oltre al chiaro intento di avere una visione totale e più chiara degli stalli autorizzati, ci consente anche di realizzare un’applicazione che possa aiutare i cittadini di Monserrato, ma anche chi viene da fuori città, a individuare le zone servite dagli stalli, per poterne di conseguenza usufruire. Quest’ultima novità è possibile grazie al fatto che stiamo andando verso un futuro sempre più digitalizzato. In secondo luogo», prosegue l’assessore Nonnoi, «per quanto concerne i passi carrabili, la mappatura è utile sia dal punto di vista della pianificazione urbanistica durante la progettazione (ad esempio dei marciapiedi) e sia per la verifica e il controllo della regolarizzazione delle concessioni», conclude Nonnoi.