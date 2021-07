Passerella, cadute e polemiche 

Sos per lo scivolo di Tunaria: un tranello per chi ha un gommone, una barchetta a motore, un guscio a vela o semplicemente lo utilizza per arrivare più facilmente sulla spiaggia. A lanciare l’allarme è il gestore dell’unico porticciolo sulla Costa Verde, Luca Dessì: «Non possiamo continuare a ignorare la pericolosità della struttura, i dislivelli sulla superficie sono gradini trappola e la parte melmosa non lascia scampo. Non si contano più le cadute delle persone, puntuali a ogni stagione estiva».

L’incidente

A riaccendere l’attenzione sul problema nei giorni scorsi, è stata l’ennesima caduta di un pizzaiolo che lavora in un ristorante del luogo, Danilo Zedda, 47 anni. Libero dal turno di lavoro, per raggiungere la spiaggia l’uomo ha pensato allo scivolo, aperto a tutti. Per colpa del manto rovinato è caduto, ha perso i sensi ed è finito in acqua. A salvarlo un bagnante che si è accorto del pericolo. Sul posto il 118 e l’elisoccorso. Trasportato all’ospedale Brotzu ora è fuori pericolo. «Una tragedia evitata – commenta Dessì – considerato che il pizzaiolo sarebbe annegato visto che non era in grado di muoversi. Fa rabbia il fatto che tutti sanno e nessuno provvede. Da tempo busso alla porta del Comune per offrire il mio aiuto, pronto a farmi carico della gestione, senza nulla chiedere in cambio. Mi ignorano. Bene, non vogliono affidarmelo? Che si attivino almeno per una gara di appalto. Assurdo lasciare una trappola mortale in una località turistica».

La gestione

Arbus, unico paese del Medio Campidano ad affacciarsi sul mare, ha una postazione con uno scivolo che non appartiene a nessun club nautico. Nessuno si preoccupa di mettere in sicurezza la passerella che porta al mare. Come mai? Lo scivolo è del demanio, affidato in gestione al Comune, con un contratto scaduto, in attesa di rinnovo oppure di essere restituito alla Regione. La caduta rovinosa ha fatto suonare ancora una volta il campanello di allarme. «Da un sopralluogo della Polizia municipale - ricorda il sindaco, Andrea Concas - si evince che la situazione estremamente precaria. È pronta un’ordinanza per la messa in sicurezza da eseguire con urgenza».

