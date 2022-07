Passeggiata fatale per un anziano 

Lo cercavano disperatamente i familiari, i soccorritori e mezzo paese fin da quando non aveva fatto ritorno dall’abituale passeggiata pomeridiana nei pressi della grotta di San Giovanni Battista. Andate avanti per tutta la notte di venerdì le ricerche non avevano prodotto esito fino al tragico epilogo di ieri mattina: è stato purtroppo trovato privo di vita nei pressi della chiesa campestre di San Giovanni, Silvio Congiu, pensionato 77enne di Domusnovas.

Le ricerche

Lascia la moglie Mirella e il figlio Mauro. Nessuna ferita apparente sul corpo dell’uomo che sarebbe deceduto per cause naturali, come ha stabilito il medico legale accorso sul posto. Ex dipendente della cartiera di Domusnovas, il pensionato è stato individuato alle 6.30 da alcuni cittadini nella parte finale della stradina panoramica che conduce alla chiesetta. Purtroppo era già troppo tardi. Il decesso risaliva a qualche ora prima e il lungo lavoro portato avanti dal Soccorso alpino e speleologico, dai vigili del fuoco di Iglesias, dai soccorritori dell’Avad e dai carabinieri, è servito solo a constatarlo e a organizzare il recupero. Accanto all’uomo è stata trovata una fascina di legna: era solito partire da casa intorno alle 16.30 e raggiungere la chiesetta campestre (a circa 3 chilometri dall’abitato) per distrarsi e raccogliere legna. Forse lo sforzo fatto in una giornata torrida come quelle di questi giorni gli è stato fatale.

Il dolore

«Era una persona buona che non meritava questa fine. Ci mancherà tantissimo», dice il fratello Luigi. Venerdì tra i tanti presenti nella zona della scomparsa c’era anche la sindaca Isangela Mascia, rimasta insieme ai familiari del pensionato per tutta la notte: «È stata un’attesa durissima che si è poi trasformata in un immenso dolore. Conosco bene la moglie e il figlio, sono loro vicina in un momento difficile come questo». Il funerale si terrà oggi, alle 17.30, nella chiesa di Sant’Ignazio da Laconi.