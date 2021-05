Passeggeri giù dal traghetto 

«In fila con auto e camion per quasi due ore, nel porto di Livorno, per imbarcarci sul traghetto. Poi senza alcuna spiegazione il varco è stato chiuso e ci hanno lasciato a terra. La nave per Olbia è partita senza di noi». Un gruppo numeroso di passeggeri sfoga la propria rabbia per quanto accaduto domenica sera nello scalo marittimo toscano: per calmare le acque sono intervenute le forze dell’ordine. Sotto accusa la compagnia Grimaldi: «Non ci ha fornito alcuna spiegazione», sbottano Laura Pinna, dottoranda di Cagliari, Gian Mario Mereu, osteopata di Sassari e Antioco Piras, trasportatore di Arbus. C’è chi trascorre la notte dormendo in auto e chi, avendo bambini, si paga un albergo. Il giorno dopo, al termine delle proteste, i circa sessanta passeggeri salgono - senza costi aggiuntivi «ma non è stato facile» – sulle navi della compagnia partite alle 10.30 e alle 22.30. Per la Grimaldi le persone rimaste a terra «sono arrivate un’ora prima della partenza e senza la ricevuta della registrazione sul portale Sardegna Sicura. Ci scusiamo per i disagi ma non è colpa nostra».

La tensione

«C’è chi deve lavorare, chi sta rientrando a casa e chi deve iniziare le vacanze. Inconcepibile restare a terra con in mano un biglietto regolarmente acquistato». Tra i passeggeri furibondi per quanto accaduto ci sono anche i sassaresi Fabio Piu e Samuele Arca. Altri sarebbero dovuti rientrare il lunedì mattina a Olbia (come Giovanna Pinna) o a Nuoro (Stefano Manni). E non mancano un gruppo di toscani in partenza per un lavoro in Sardegna. «C'è chi è arrivato dalla Germania per raggiungere l’Isola», aggiunge Laura Pinna. Ribadiscono di essersi presentati a Livorno due ore prima della partenza. «Ci siamo messi in fila. Nessuno ci ha mai chiesto il biglietto o la registrazione a Sardegna Sicura. Quando abbiamo visto i cancelli chiusi ci siamo avvicinati. Nessuno ci ha però fornito delle spiegazioni». Per calmare gli animi arrivano anche le pattuglie dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. La tensione è alle stelle. Così ecco intervenire anche una cammionetta dell'Esercito. La Cruise Sardegna intanto lascia il molo. «Abbiamo sentito parlare di overbooking di mezzi. Insomma non c’era più posto per auto e camion», è la tesi che circola in porto.

La partenza

Soltanto il giorno dopo – siamo a lunedì – per i sessanta passeggeri si aprono le porte dell’imbarco su altri traghetti della stessa compagnia (quello delle 10.30 del mattino e quello delle 22.30) per Olbia. «Ci volevano far pagare», sostiene chi è rimasto a terra. «E non si è parlato di rimborsi per aver trascorso la notte in giro». L’idea di molti è quello di rivolgersi a un avvocato. «Non deve mai più accadere».

La replica

Dalla Grimaldi spiegano: «La nave sarebbe dovuta partire alle 21.30 con 608 persone e 305 auto al seguito. I passeggeri erano al corrente di dover arrivare al gate d’ingresso al porto almeno due ore prima e con la registrazione su “Sardegna Sicura”. Purtroppo alcune decine di persone si sono presentate alle 20.30 e senza la ricevuta della registrazione. C'è chi ha provato all’ultimo ma, per problemi tecnici al sito, alcuni non ci sono riusciti». La compagnia precisa che «circa 60 persone sono rimaste a terra e invitate a cambiare, a costo zero, il biglietto per essere riprotetti. Ci scusiamo ma le procedure di imbarco sono queste».

