Passano le traccas, traffico in tilt 

Comunque sia festa doveva essere e festa è stata. Come da programma tutto è cominciato sabato sera. Poco dopo le 19,30 il grande corteo, tracca a forma di nave in testa con a bordo le sette giovani fanciulle, si è diretto da via San Salvatore, via Fiume fino al parco Parodi a Sant’Andrea dove si è dato il via alle celebrazioni. Niente messa in chiesa, però, perché le porte della piccola chiesetta sono chiuse dallo scorso inverno dopo la caduta di un muro laterale e ancora si attendo i lavori di restauro.

Per il resto, nessuno osi chiedere lo spostamento del percorso di una festa che si ripete da oltre cento anni. La tradizione non si tocca e così, finite le restrizioni per la pandemia, questo è stato un fine settimana di fuoco per le tante persone che si sono trovate a passare da quelle parti. E purtroppo a poco è servito anche lo stratagemma utilizzato da molti automobilisti di utilizzare percorsi alternativi o di anticipare la partenza, perché la stessa idea l’hanno avuta in tanti e le code si sono formate anche nelle nuove 125 e 554, che già devono affrontare il solito traffico del ritorno domenicale.

Solo il Covid negli ultimi due anni è riuscito a fermare la tradizionale sfilata con carri e calessi della sagra di San Giovanni Battista, con andata e ritorno da Quartu a Sant’Andrea, passando lungo la via Leonardo da Vinci, litoranea per Villasimius, strada obbligata per il ritorno di migliaia di bagnanti dalle spiagge. Inevitabile le code infinite e le proteste.

Tradizione secolare

La festa

Il ritorno dal mare, sabato ma soprattutto ieri, è stato un incubo. Accaldati, stanchi, furenti, molti bagnanti che rientravano da Villasimius, Solanas, Capitana hanno provato a svoltare per via Dell’Autonomia Regionale Sarda per aggirare l’intoppo ma si sono trovati imbottigliati a causa del “tappo” nella rotatoria di Maracalagonis. «Come si fa in piena estate a far passare i carri in mezzo a una strada come questa?». Più rilassati dalla parte opposta dalla carreggiata, dove si scattavano foto anche dai finestrini. Importante il lavoro degli agenti della polizia locale, che hanno fatto il possibile per limitare i danni.

«Il tragitto non si cambia»

Va da se che è da anni che si discute del percorso di questa sagra antichissima. Da un alto ci sono gli organizzatori che hanno spiegato più volte che «il tragitto non si può cambiare assolutamente. Così è da sempre e così continuerà ad essere. I quartesi sono felici e aspettano con ansia questa festa e non ha senso lamentarsi per un po’ di traffico, d’altronde la sfilata passa solo due giorni all’anno per davvero pochissimo tempo». Dall’altro ci sono gli automobilisti che da tempo chiedono di dirottare il corteo da un’altra parte. Se n’era discusso anche nel 2019 quando a complicare le cose c’era stata anche la chiusura del lungosaline nel tratto da via San Benedetto alla Bussola per il noto cedimento del ponte. In quell’occasione sembrava impossibile aggravare la situazione con il passaggio delle traccas nel bel mezzo della litoranea, eppure anche in quell’occasione andò come sempre.

