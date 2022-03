Passaggi a livello, chiusura vicina 

Incontro a tre (Comune, Rete Ferroviaria Italiana e Anas) per chiudere l’annosa vertenza sul raddoppio ferroviario e aprire finalmente la strada alla chiusura definitiva dei passaggi e livello che lasceranno il posto a cavalcaferrovia, tunnel carrabile e sottopassi per collegare le due parti del paese isolate dai binari. Il negoziato ha riportato sul tavolo i temi che contrappongono da anni Rfi (la società del Gruppo Ferrovie che ha realizzato i lavori del raddoppio dei binari) e il Comune, al centro di un braccio di ferro giudiziario.

L’ottimismo

Dopo il muro contro muro si intravvede qualche spiraglio, come annuncia il sindaco Gabriele Littera. «La scorsa settimana siamo stati nuovamente insieme a Rfi per discutere di come procedere per la chiusura della controversia che ci vede contrapposti in relazione alle opere relative al raddoppio ferroviario. Per l’occasione abbiamo chiesto, e ottenuto, che partecipasse anche Anas, che è parte dello stesso gruppo aziendale, affinché si potesse procedere ad un nuovo e, speriamo, ultimo sopralluogo in tutte le infrastrutture realizzate a suo tempo da Rfi e che dovrebbero essere consegnate al Comune e, su nostra richiesta, all’Anas», spiega Littera che evidenzia una proposta inedita per la circonvallazione.

La situazione

L’opera, realizzata da Rfi nel novero degli interventi complementari al raddoppio ferroviario, che allo stato attuale rappresenta l’unica infrastruttura aperta (ha liberato il centro abitato dal traffico di mezzi pesanti), per la sua natura di arteria extraurbana, diverrebbe una strada di competenza dell’Anas liberando così il centro abitato dalla presenza anacronistica della Statale 196 bis che coincide con le vie Cagliari, Roma e Rinascita. Ancora Littera: «In particolare l’auspicio, che al momento sembra essere di tutte le parti coinvolte, è che la circonvallazione passi da Rfi ad Anas ed in cambio le vie Rinascita, Roma e Cagliari non siano più strada statale 196 di competenza Anas ma strade comunali sulle quali potremo finalmente esercitare le nostre funzioni e prerogative». Dopo dieci anni i lavori del raddoppio ferroviario (chiusi nel 2012) potranno dirsi da fatto conclusi. La circolazione dei treni potrà avvenire in velocità e in sicurezza? Le opere complementari, tunnel, cavalcafferrovia e sottopassi, prese finalmente in consegna dal Comune e i passaggi a livello (teatro di alcune tragedie), saranno definitivamente soppressi?