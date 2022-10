Passaggi a livello addio 

La chiusura dei passaggi a livello nel centro abitato di Serramanna arriverà entro il 2022 o, al massimo, all’inizio dell’anno nuovo. La firma dell’accordo tra Comune e Rete ferroviaria italiana chiude un contenzioso che durava da anni (il 10 e 19 novembre sarebbero dovuti essere dibattuti i ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato di Rfi) e fa sì che «infrastrutture già realizzate per un valore di 10 milioni di euro vengano acquisite al patrimonio comunale oltre a portare in dote un altro milione e 400mila euro da destinare alla loro manutenzione per far sì che siano più moderne, funzionali e, soprattutto, sicure», parole del sindaco Gabriele Littera.

I tempi

Tra le infrastrutture in questione ci sono tre cavalcaferrovia, due sottopassaggi e una circonvallazione. Insomma: con i cantieri avviati in questi giorni Serramanna dirà addio a una serie di incompiute legate ai lavori del raddoppio ferroviario che, insieme alla chiusura dei passaggi a livello, renderà la ferrovia più sicura. «I serramannesi hanno perso molto tempo in attesa davanti ai passaggi a livello chiusi, non avere più il semaforo rosso segna una svolta. Siamo un paese cresciuto attorno alla ferrovia, abbiamo pianto tante persone decedute sui binari e non ne vogliamo piangere altre», continua il primo cittadino. Per la fine dell’anno è prevista l’inaugurazione del sottopasso ferroviario che dalla stazione porta a via Svezia: oltre i binari. Poi, verranno le altre opere: il cavalcavia di via Dell’Angelo, sottopassi ciclabile e pedonale della stazione, passerella pedonale provvista di due ascensori e circonvallazione.

Il cronoprogramma

Dopo via Svezia si passerà all’eliminazione dei passaggi a livello di viale Matteotti e via Albania sostituiti, rispettivamente, da un cancello e da una recinzione metallica. E ancora: «Verrà illuminato e aperto il cavalcaferrovia di via dell’Angelo che condurrà fino a via San Leonardo, tutta la circonvallazione sarà oggetto di ripristino. Dagli asfalti alla segnaletica, passando per guard-rail e illuminazione», spiega il sindaco. L’addio ai passaggi a livello è ormai questione di poche settimane. «È ragionevole pensare che tutte le opere alla fine dell’anno possano essere completate e messe a disposizione. Vogliamo abituare le persone a conoscere il sottopasso, a stare serene, a non viverlo in modo negativo: è un’opera sicura, una bella infrastruttura per Serramanna».