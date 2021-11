Passa il treno dei 114 milioni 

Da Prato Sardo a Birori, poi una nuova bretella fino alla stazione di Borore, per rendere più agevole e veloce il viaggio in treno, con una ferrovia a scartamento ordinario. Binari allargati di mezzo metro quindi, con un innesto a Borore sulla dorsale sarda (4 chilometri di nuova linea), e tempi di percorrenza tagliati di mezz’ora. Da Macomer fino a Birori basterà la ferrovia a scartamento ridotto, mentre tra Prato Sardo e Nuoro sarà sufficiente un servizio navetta.

La proposta

«Questa non è solo un'idea - dice Claudio Solinas, presidente del comitato Trenitalia Nuoro - ma una scheda è al vaglio del governo per poter ottenere i fondi del Recovery (Pnrr). Un finanziamento che vale 114 milioni di euro, per mettere in collegamento tutti i capoluoghi sardi con porti e aeroporti. Ci sono quindi degli spiragli per ottenere i finanziamenti necessari col Pnrr, che trasformerebbero concretamente la rete ferroviaria sarda in una linea moderna ed efficiente. Un progetto di grande valore strategico, che non riguarda solo la linea Nuoro-Macomer, ma l’intera isola. È un’idea che avvantaggia tutti e non penalizza nessuno». Un intervento che, se attuato, rivoluzionerà il sistema ormai secolare dei collegamenti sui binari e permetterà di raggiungere porti e aeroporti e i capoluoghi sardi in poco tempo.

Di necessità virtù

Si deve partire dalla modifica della linea Macomer-Nuoro, attualmente considerata non adeguata alle esigenze di tutta la Sardegna centrale. In questa linea, che è stata ammodernata qualche anno fa con cospicui finanziamenti, i nuovi treni si sono rivelati inadeguati, perché non possono superare la velocità di 40 chilometri orari, percorrendo 57 chilometri in circa un'ora e un quarto. «Non è l'ideale - dice Claudio Solinas - i nuovi treni non servono a niente e il servizio è scadentissimo. Una linea dove si continuano ad utilizzare i guardia barriere e dove la sicurezza è pressoché zero. Non è pensabile che partire da Nuoro per arrivare a Cagliari ci si impieghi mezza giornata. È tempo di cambiare, è il momento di insistere e lottare affinché a Roma sentano le nostre ragioni. La scheda al vaglio del Governo è sostenuta da parlamentari sardi, ma anche da Confindustria e Camera di commercio e da diverse forze politiche e dalla stessa Regione. Su quello che fino ad agosto appariva una chimera, ora si intravedono elementi importanti di intervento». Dubbi però vengono sollevati per quanto riguarda la realizzazione della bretella, che è il proseguo della linea ferroviaria a scartamento ordinario, che collega Prato Sardo e Birori, con l’innesto sulla dorsale sarda a Borore. Un fatto che potrebbe però tagliare fuori Macomer. «Assolutamente no - dice Solinas - la scheda, elaborata dalla Facoltà di ingegneria di Cagliari - non taglia fuori Macomer. Si farà la bretella per Borore, poiché da Birori fino alla stazione del capoluogo del Marghine, per via della conformazione del territorio, non è possibile realizzare la linea a scartamento ordinario.