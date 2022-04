Pasqua ortodossa, ucraini e russi insieme 

«Cristo è risorto! È veramente risorto!». Il saluto che i fedeli ortodossi si scambiano per quaranta giorni dopo la Resurrezione di Gesù, Padre Marian Gâinâ lo ripete in cinque lingue. In rumeno, in greco, in italiano, in ucraino e in russo. Tante quante sono le comunità di fede cristiana ortodossa che, il 24 aprile, giorno in cui quest'anno cade la Pasqua ortodossa, hanno partecipato alla prima delle tre funzioni della festa di Resurrezione, celebrata nella parrocchia ortodossa rumena di Olbia, appena costruita. Una preghiera multilingue che, nelle intenzioni di padre Marian, «vuole unire in Dio i fratelli di tutte le nazionalità, a prescindere da quello che succede tra gli Stati».

Insieme in parrocchia

Ieri, da mezzanotte alle quattro, nella parrocchia olbiese, ad assistere alla liturgia c'erano circa cinquecento fedeli. Insieme, romeni, russi e ucraini, vicini per ricevere la Luce santa di Gerusalemme e per ascoltare la lettura della Parola del vescovo della diocesi ortodossa romena d'Italia, sua eccellenza Siluan Şpan. Nessun accenno alla guerra. La comunità ortodossa, nata a Olbia nove anni fa, ha celebrato il rito della Seconda resurrezione con una preghiera pasquale cantata dal vivo. Per i fedeli ortodossi di Padre Marian, questa è stata una Pasqua particolare.

Pasqua di pace

«Ieri notte, nella nostra chiesa, in occasione della rinascita di Gesù, si sono uniti russi e ucraini, sancendo una piccola pace», ha commentato Ana, da dodici anni in città e infermiera all'ospedale Giovanni Paolo II. Mentre Padre Marian si prepara per la celebrazione, baciando i paramenti prima di indossarli, racconta: «Il primo protettore della nostra chiesa è San Giovanni Battista ma noi, a Olbia, abbiamo scelto il secondo tra i santi venerati dai sardi», ha detto il sacerdote, da oltre due anni alla guida della parrocchia. «Da quando ho scoperto Sant'Efisio Martire, lo amo e i miei fedeli sono già devoti», ha specificato Padre Marian. E ha aggiunto: «Abbiamo già fatto richiesta per ricevere un pezzo di reliquia del Santo e speriamo di partecipare alla prossima processione in suo onore, a Cagliari, la più lunga d'Europa, in cui si cammina per ottanta chilometri».