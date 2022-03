Pasqua magra, estate promettente 

Il vento della ripartenza per ora soffia leggero, ma le previsioni per l’estate annunciano un deciso rinforzo. Il turismo a Oristano viaggia a due velocità: nelle principali strutture ricettive la stagione riparte con il ponte pasquale, ma per vedere il sorriso degli albergatori occorre attendere ancora. La guerra, il Covid e le stangate che negli ultimi mesi hanno alleggerito i portafogli delle famiglie; se si aggiunge, poi, che la città di Oristano, a detta degli operatori del settore, non è mai stata una meta ambita per Pasqua, non sorprende che le prenotazioni stiano viaggiando a rilento. Previsioni buone invece per giugno, luglio e agosto.

I commenti

«Per Pasqua è tutto fermo - conferma Rossella Sanna, della catena Mistral - ma il trend è in crescita, abbiamo già parecchie camere riservate per l’estate. Siamo positivi anche se non ci facciamo illusioni». L’assenza di penali per eventuali cancellazioni incoraggia i più indecisi, soprattutto gli italiani. Sarà, infatti, ancora una volta il turismo interno a dare una boccata d’ossigeno al comparto, dopo un inverno da dimenticare. «Abbiamo lavorato con il business - va avanti Rossella Sanna - ma la città di Eleonora nei mesi freddi è un mortorio, occorre rivitalizzarla». Le fa eco Paolo Pradelli, titolare di diverse strutture a Oristano, Torregrande e Putzu Idu, che dopo il blackout di dicembre, gennaio e febbraio, rivede finalmente la luce. «Molte date da maggio in poi sono già al completo - fa sapere entusiasta - le prenotazioni sono superiori allo stesso periodo del 2019». Complice un calendario sportivo che accenderà ancora un volta i riflettori sulla borgata marina: dal 16 al 22 maggio nelle acque di Torregrande si sfideranno le promesse del “Formula Kite Youth World Championship”, mentre dal 2 al 4 giugno, spazio al Campionato nazionale di vela paralimpica Hansa 303. «C’è molto ottimismo - prosegue Pradelli - dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia, si registra un importante ripresa nel settore delle cerimonie, si torna all’altare». La speranza degli operatori è di bissare almeno il successo di un anno fa. «Malgrado la situazione fosse molto incerta - concordano i due albergatori - l’estate 2021 è stata un successo: dopo le restrizioni, è prevalsa la voglia di evadere».

Camper e B&B

Chi pregusta il tutto esaurito già per i fine settimana di aprile è la responsabile della cooperativa Sant’Ambrogio, Susan Scanu, che gestisce l’area sosta camper di Torregrande. Neppure il tempo di annunciare la riapertura per il 15 aprile che il fine settimana di Pasqua è già sold-out. Meno euforici i titolari dei bed&breakfast cittadini. «Il movimento è ancora molto blando - afferma Andrea Sardu, dell’affittacamere Eleonora - anche se non si discosta molto da quello degli anni passati. Il turismo pasquale a Oristano non è mai decollato. Per l’estate stiamo ricevendo qualche richiesta da vecchi clienti, ma il timore dei rincari smorza l’entusiasmo». Sulla stessa lunghezza d’onda anche Sonia Dalla Riva, del b&b Juighissa Leonora. «Eravamo partiti bene, con l’inizio della guerra si sono fermate le prenotazioni - spiega - I trasporti, poi, sono un altro handicap per la Sardegna».