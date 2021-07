«Pascoli e Poe e il filo dell’esoterismo» 

Enigmatiche e intriganti le parole vengono pesate con grazia, come è solito fare chi sa adoperarle per fini nobili: Umberto Orsini è uno degli attori più talentuosi, capace di spaziare dal teatro al cinema sino alle serie tv. Il 15 luglio sarà a Nora, per la “La Notte dei Poeti” organizzata dal Cedac, per uno spettacolo innovativo che affonda le sue radici nella letteratura e in due figure apparentemente opposte ma con molteplici lati in comune. “Da Pascoli a Poe”, 70 minuti in cui i due autori vengono presentati nella loro accezione gotica, dove è la cupezza a fare da padrona. Una cupezza che ha conquistato Orsini già nel 1979, quando interpretò Robert Usher per la miniserie televisiva “I racconti fantastici di Edgar Allan Poe” diretta da Daniele D’Anza.

Giovanni Pascoli ed Edgar Allan Poe, due figure agli antipodi.

«Analizzandoli bene le somiglianze sono varie. Le tragiche circostanze della morte del padre di Pascoli, fonte di ispirazione per poesie come “La Cavallina Storna”, delineano un rapporto con i defunti e il mondo animale impregnato di esoterismo, lo stesso che traspare da Edgar Allan Poe. Entrambi hanno dei lati oscuri che Pascoli cela maggiormente ma che emergono soffermandosi su alcuni aspetti del suo modo di elaborare i propri ricordi».

Ne “Il fanciullino” Pascoli parla di una poesia capace di pacificare gli uomini. Il teatro fa lo stesso?

«Dipende, ogni opera è diversa, che si parli di teatro o poesia. Sicuramente sono uniti dal fatto di mettere in discussione, sempre e comunque. Chi si approccia alla poesia e chi va a teatro, si pone domande: cerca ciò che è disturbante, ciò che permette di non adagiarsi e trovare una ulteriore interpretazione a ciò che si dava per scontato».

Che cosa è per lei il verso?

«Un trampolino di lancio. Quando leggo poesie osservo con minuzia la parola scritta. Vado oltre la metrica, assaporo le pause, ogni lettura significa slancio verso gli autori affrontati e ciò che non si ha compreso in precedenza».

Per lei la sperimentazione dove conduce?

«A mettersi costantemente in discussione, senza preoccuparsi del giudizio altrui, come fece Beppe Fenoglio che nella sua prosa dava vita a una commistione di italiano e inglese ritenuta dai più ostica ma ricca di vitalità semantica».

Una celebre poesia di Poe parla di un sogno dentro un sogno: qual è il suo?

«I sogni sono ciò che rendono affascinante anche l’elemento più semplice. Sono un insieme di timori e gioie che si compenetrano per separarsi e ritrovarsi. Il mio sogno dentro un sogno è salire di nuovo sul palco, osservare chi ho davanti, captarne i desideri e le inquietudini per trasformare la concretezza in incanto».

