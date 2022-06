Partono i cammini religiosi del lago 

Un cammino, a passo lento, attorno al lago Omodeo immersi in un paesaggio mozzafiato, tra natura, archeologia, storia, cultura e religiosità. Tutti ingredienti che possono favorire un turismo lento e rilanciare l’economia di un territorio che ha davvero tanto da offrire.

Il progetto

Quaranta cammini per poco più di 400 chilometri alla scoperta degli 11 paesi del lago Omodeo. È la sfida lanciata dall’Arcidiocesi di Oristano attraverso l’Ufficio della Pastorale del Turismo. L’iniziativa sarà presentata venerdì nel territorio di Sorradile. Alle 9.30 un momento di preghiera a Santa Maria Turrana, poi alle 10 nel novenario di San Giovanni del Bosco, la presentazione dei cammini attorno all’Omodeo, «come esperienza di fede, di bellezza naturalistica e di opportunità per conoscere e valorizzare il territorio così da vincere lo spopolamento attraverso opportunità di lavoro per i giovani e le comunità». A seguire la visita al sito archeologico della necropoli di Prunittu. Tante le possibilità per chi vuole percorrere i sentieri attorno all’Omodeo: ci sono percorsi brevi, medi, lunghi, facili, intermedi e impegnativi. Navigando sul sito www.camminodelagomodeo.it, pellegrini e turisti potranno scegliere gli itinerari per scoprire «un angolo di Sardegna ricco di storia e di siti archeologici millenari, di tradizioni e di luoghi intrisi di fede millenaria da percorrere a piedi per raggiungere le 23 chiese campestri e le oltre 30 chiese erette all'interno dei piccoli paesi attorno all'Omodeo».

I paesi

Undici i paesi coinvolti: Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Busachi, Ghilarza, Nughedu Santa Vittoria, Sedilo, Soddì, Sorradile, Tadasuni, Ula Tirso. Ad essi si vanno ad aggiungere, in ulteriori percorsi, Boroneddu, la piccola frazione di Zuri e Neoneli. Chi sceglie di percorrere i sentieri attorno all’Omodeo potrà godere oltre che di una natura incontaminata, della scoperta di piccoli borghi, necropoli, nuraghi, tombe dei giganti, dolmen, del tempio romano di Giove. Ed ancora ammirare dighe, sorgenti, querce secolari. Un’atmosfera distante dalla frenesia della quotidianità. I cammini attorno all’Omodeo, si legge nel sito, nascono «per ripercorrere i sentieri dei novenanti, che per secoli e secoli, in occasione della festa del Santo o Santa, lasciavano il proprio paesello e raggiugevano in processione con la piccola statua del santo la chiesa campestre». Ideale il periodo compreso tra autunno e primavera. Tutto nell’app Komoot.