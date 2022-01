Parto programmato, nido chiuso 

Il primo nato dell’anno a Perdasdefogu è venuto alla luce lontano dall’Ogliastra. Mamma Simona Masia, 37 anni, e papà Michele Pani (35) avevano scelto l’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei per il grande giorno. Ma il giorno in cui Mirko, 3 chili e 340 grammi, si è affacciato alla vita, l’8 gennaio, il punto nascite del presidio è stato chiuso. Il destino ci ha messo lo zampino. Il bimbo sarebbe dovuto nascere addirittura alla fine del 2021 e in quella data non ci sarebbe stato nessun viaggio della speranza. Già il 29 dicembre il fiocco celeste sarebbe stato appeso alla porta. «Ci siamo presentati a Lanusei la mattina dell’8 gennaio, data programmata per l’induzione al parto – racconta Simona – non sapevamo niente della chiusura, mi hanno dato la notizia e abbiamo dovuto scegliere un’altra struttura ospedaliera».

In viaggio

Per un momento Simona e Michele sono rimasti spaesati, poi la decisione di intraprendere il viaggio fino al capoluogo. Destinazione prescelta il Santissima Trinità. «Non potevamo più attendere – prosegue la mamma - il bambino doveva nascere, per cui dopo uno shock iniziale abbiamo deciso di andare a Cagliari, Mirko è nato alle 21.52, è stata per noi tutti una gioia immensa». La coppia ha già altri due bambini: Manuel e Alessia. «Avrei voluto partorire a Lanusei proprio per la vicinanza e la facilità di raggiungere l’ospedale da Perdasdefogu senza percorrere troppi chilometri – dice Simona – abbiamo lasciato i bambini dai nonni, viaggiare tutti i giorni per Cagliari è difficoltoso».

Auspici

Quarantacinque minuti per raggiungere Lanusei, più di un’ora e un quarto di auto per Cagliari. I disagi di un lungo tragitto per una partoriente si possono solo immaginare. Nella migliore delle ipotesi il punto nascita dell’Asl Ogliastra riprenderà le attività, insieme a quelle previste per la degenza nel reparto di pediatria e neonatologia, il 20 gennaio. «Avere l’ospedale vicino è importante – commenta Masia – siamo lontani da tutto, e poterci recare all’ospedale di Lanusei è essenziale, auguro alle future mamme ogliastrine di poter far nascere i loro bambini in Ogliastra».