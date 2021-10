Partite in tv nei bar, 12 a giudizio 

A raccontare al giudice le ispezioni durante le partite di calcio, il luogotenente dei carabinieri Antonello Corrias e l’ispettore di Sky e Mediaset Paolo Lombardo. Ogni volta il meccanismo era lo stesso: i carabinieri organizzavano il blitz in concomitanza delle partite di serie A. Si presentavano, chiedevano di visionare la smart card, e verificavano se questa fosse associata ad un contratto per la trasmissione in pubblico o privata, che hanno una sostanziale differenza: la prima costava oltre 250 euro più Iva al mese, mentre la seconda poche decine di euro.

A rispondere della violazione del diritto d’autore, accertata in otto locali aperti al pubblico, sono stati chiamati titolari dei bar, in alcuni casi semplici aiutanti identificati all’interno del locale durante il blitz, o il titolare del contratto. Si tratta di Gianbattista Puggioni e Maria Lucia Piras di Nuoro; Maria Grazia Sechi, Serafino Meloni, Cosimo Moro, Veronica Lisetta Bua, Gianni Cadau e Michele Falconi tutti di Fonni; Angelo Carta di Orgosolo, Caterina Catte, Giovanna Piga e Claudia Italo di Oliena. Tutti condannati con un decreto penale a 90 giorni e 1300 euro di multa, pena detentiva poi convertita a 23 mila e 800 euro di multa. Decreto al quale gli imputati, difesi dagli avvocati Cosimo Forma, Tullio Moni, Gianluigi Mastio e Davide Muledda, si sono opposti.

Nelle televisioni di circoli e bar di Nuoro e di alcuni paesi trasmettevano le partite della serie A criptate utilizzando semplici contratti con le emittenti Sky o Mediaset destinati all’esclusiva visione per privati, non - come avrebbero dovuto - per uso pubblico. Per questo in dodici ieri, dopo essersi opposti al decreto penale di condanna, sono comparsi davanti al Tribunale di Nuoro per rispondere dell’accusa di violazione del diritto d’autore. Le partite, secondo l’accusa “abusive”, venivano trasmesse a Nuoro, Orgosolo, Oliena e Fonni. Quasi tutti i locali controllati utilizzavano lo stesso sistema per pagare meno. A beccare i bar e circoli non in regola i carabinieri di Nuoro, in collaborazione con un ispettore delle Tv.

A processo

Il blitz

«Quasi tutte le attività utilizzavano le schede private e non pagavano i diritti d’autore», ha spiegato ieri il luogotenente Corrias. In un’occasione, nel bar “I Giardini”, di piazza Vittorio Emanuele a Nuoro, mentre il 5 novembre del 2016 si trasmetteva la partita Torino-Cagliari, venne scoperto un sistema di “card shering” che tramite il wi-fi si collegava ad un server sconosciuto per trasmettere la partita, in assenza di un contratto.

Gli altri locali invece avevano scelto un contratto privato per risparmiare sull’abbonamento violando i diritti d’autore. «In un giorno si riusciva a controllare tre, quattro bar», ha spiegato il militare.

Le contestazioni

Complessivamente in pochi giorni sono state 19 le persone denunciate: in città le contestazioni scattarono al Bar Nuovo, al bar ai Giardinetti e al circolo Emmezeta 88. A Fonni al Bar del Corso, Bar Moro, Dae Peppedda, Su Bistentu Caffè. Ad Orgosolo, il bar Su Ponte, mentre ad Oliena al circolo CQuadro e Circolo Sardegna, all’Happy Drink e Linna Pinta. «Non sappiamo se ci fosse sovrapprezzo nelle consumazioni ma non c’erano locandine che pubblicizzavano le partire», ha spiegato il militare. «Durante le gare vengono trasmessi sugli schermi impulsi e loghi che l’ispettore conosce e capisce se si tratta di un abbonamento privato o pubblico - ha spiegato Lombardo - poi analizzavamo la carta. Si inseriva il numero della scheda tramite un call center, e il computer tramite i database mi diceva il tipo di contratto».

